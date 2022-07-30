https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-الصين-تطلق-عملية-استعادة-تايوان-بعد-زيارة-بيلوسي-1065764911.html
إعلام: الصين تطلق عملية استعادة تايوان بعد زيارة بيلوسي
إعلام: الصين تطلق عملية استعادة تايوان بعد زيارة بيلوسي
ظهرت رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني: "استعدوا للحرب"، قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي،... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:38+0000
2022-07-30T09:38+0000
2022-07-30T09:38+0000
رصد عسكري
الصين
أخبار تايوان
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نقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة الصينية "بيجياهاو" أن هذه المرة يمكن لجمهورية الصين الشعبية أن تبدأ بالفعل عملية لاستعادة الجزيرة.تقوم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجولة في آسيا. ثالث أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذاً يريد زيارة تايوان، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تعارض بكين رحلتها إلى الجزيرة وحذرت مرارًا من العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.وصلت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى ذروتها يوم أمس. وذكرت "بيجياهاو" إن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي علىWeibo ، "استعد للحرب".وأوضح الكتاب الصينيون، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى صراع صيني أمريكي. بالنسبة لبكين، إن قضية تايوان هي خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة تجاوزه دون عواقب.إذا تجرأت بيلوسي على الظهور في المجال الجوي التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل الجيش لإغلاق المجال الجوي فوق الجزيرة. وستحاول الولايات المتحدة بالتأكيد قمع جيش التحرير الشعبي بقوتها النارية.ويؤكد مؤلفو Baijiahao أنه في حالة اندلاع قتال بين الصين والولايات المتحدة، فإن الجانب الصيني سينتهز اللحظة ويبدأ عملية لاستعادة تايوان. خاصة وأن شعب جمهورية الصين الشعبية أعرب عن دعمه الثابت لحل عسكري لقضية تايوان.وكتب المؤلفون: "يتضح هذا أيضًا من حقيقة أن منشور الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني على الشبكة الاجتماعية قد حصل في غضون ساعات قليلة على ما يقرب من 100000 إعجاب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين, أخبار تايوان
إعلام: الصين تطلق عملية استعادة تايوان بعد زيارة بيلوسي
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ظهرت رسالة بوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني: "استعدوا للحرب"، قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
نقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة الصينية "بيجياهاو" أن هذه المرة يمكن لجمهورية الصين الشعبية أن تبدأ بالفعل عملية لاستعادة الجزيرة.
تقوم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بجولة في آسيا. ثالث أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذاً يريد زيارة تايوان، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، تعارض بكين رحلتها إلى الجزيرة وحذرت مرارًا من العواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.
وصلت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى ذروتها يوم أمس. وذكرت "بيجياهاو" إن الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني كتب على حسابه الرسمي علىWeibo ، "استعد للحرب".
وأوضح الكتاب الصينيون، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى صراع صيني أمريكي
. بالنسبة لبكين، إن قضية تايوان هي خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة تجاوزه دون عواقب.
إذا تجرأت بيلوسي على الظهور في المجال الجوي التايواني، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل الجيش لإغلاق المجال الجوي فوق الجزيرة. وستحاول الولايات المتحدة بالتأكيد قمع جيش التحرير الشعبي بقوتها النارية.
ويؤكد مؤلفو Baijiahao أنه في حالة اندلاع قتال بين الصين والولايات المتحدة، فإن الجانب الصيني سينتهز اللحظة ويبدأ عملية لاستعادة تايوان. خاصة وأن شعب جمهورية الصين الشعبية أعرب عن دعمه الثابت لحل عسكري لقضية تايوان.
وكتب المؤلفون: "يتضح هذا أيضًا من حقيقة أن منشور الجيش الثمانين التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني على الشبكة الاجتماعية قد حصل في غضون ساعات قليلة على ما يقرب من 100000 إعجاب".