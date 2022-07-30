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https://arabic.sputniknews.com/20220730/إعلام-مدافع-الهاوتزر-الألمانية-التي-تم-إرسالها-إلى-كييف-تتعطل-بعد-شهر-1065764234.html
إعلام: مدافع الهاوتزر الألمانية التي تم إرسالها إلى كييف تتعطل بعد شهر
إعلام: مدافع الهاوتزر الألمانية التي تم إرسالها إلى كييف تتعطل بعد شهر
يحتاج جزء من مدافع الهاوتزر الألمانية "بي زد إتش 2000"، التي تم تسليمها إلى أوكرانيا الشهر الماضي، إلى الإصلاح بسبب الاستخدام الكثيف، حسبما نقلت صحيفة "دير... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:00+0000
2022-07-30T09:00+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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يشير المنشور إلى أن ألمانيا قد وعدت بإرسال قطع غيار للقوات المسلحة الأوكرانية لإصلاحها. على الأرجح، يقوم الجيش الأوكراني بأكثر من 100 ضربة في اليوم، لذلك أصبحت مدافع الهاوتزر غير صالحة للاستعمال.في وقت سابق، أعطى مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر لبيع 100 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000. وسيتعين على كييف إنفاق 1.7 مليار يورو على إنتاجها.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

إعلام: مدافع الهاوتزر الألمانية التي تم إرسالها إلى كييف تتعطل بعد شهر

09:00 GMT 30.07.2022
© AP Photo / Michael SohnPanzerhaubitze 2000
Panzerhaubitze 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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يحتاج جزء من مدافع الهاوتزر الألمانية "بي زد إتش 2000"، التي تم تسليمها إلى أوكرانيا الشهر الماضي، إلى الإصلاح بسبب الاستخدام الكثيف، حسبما نقلت صحيفة "دير شبيغل" عن مصادر حكومية.
يشير المنشور إلى أن ألمانيا قد وعدت بإرسال قطع غيار للقوات المسلحة الأوكرانية لإصلاحها. على الأرجح، يقوم الجيش الأوكراني بأكثر من 100 ضربة في اليوم، لذلك أصبحت مدافع الهاوتزر غير صالحة للاستعمال.
في وقت سابق، أعطى مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر لبيع 100 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Panzerhaubitze 2000. وسيتعين على كييف إنفاق 1.7 مليار يورو على إنتاجها.
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