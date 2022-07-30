https://arabic.sputniknews.com/20220730/استطلاع-معظم-الأمريكيين-لا-يوافقون-على-إلغاء-حق-المرأة-في-الإجهاض-1065762163.html

استطلاع: معظم الأمريكيين لا يوافقون على إلغاء حق المرأة في الإجهاض

استطلاع: معظم الأمريكيين لا يوافقون على إلغاء حق المرأة في الإجهاض

عبّر ما يقرب من ثلثي الأمريكيين عن معارضتهم لقرار المحكمة العليا الأمريكية ببطلان حكم تاريخي كفل لما يقارب من 50 سنة دستورية حق المرأة في الإجهاض. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T07:23+0000

2022-07-30T07:23+0000

2022-07-30T07:23+0000

العالم

الإجهاض

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن معظم الأمريكيين يرون أن الحكم ينذر بتغييرات سلبية للبلاد ككل وللنساء في ولاياتهن.ونقلت الشبكة عن استطلاع للرأي أُجرته الشركة المستقلة للأبحاث السوقية والاستقصائية الكاملة الخدمات "إس إس آر إس"، في الفترة من 22 إلى 24 يوليو/تموز الجاري، قولها إن ما يصل إلى 63 % من البالغين في الولايات المتحدة لا يوافقون على الحكم، الذي أطاح بحماية الإجهاض، أما أولئك الذين يعارضون الحكم فيشعرون إلى حد كبير بأن الساسة الذين يتفقون معهم لا يبذلون قصارى جهدهم لضمان الوصول إلى الإجهاض.ويشير الاستطلاع إلى أن وجهات النظر حول الحكم ترتبط ارتباطا وثيقا بالأيديولوجية والانتماء الحزبي، حيث لا توافق الأغلبية عليه بين الديمقراطيين الليبراليين (93 %)، والديمقراطيين المعتدلين أو المحافظين (81 %)، والمستقلين (71 %)، والجمهوريين المعتدلين أو الليبراليين (55 %).ويرى معظم الأمريكيين تأثيرا سلبيا للحكم على البلاد ككل وعلى النساء في ولاياتهن. وتنقسم هذه الآراء إلى حد كبير حسب الحزب، حيث من المرجح أن يرى الديمقراطيون والمستقلون نتيجة سلبية أكثر من الجمهوريين.

https://arabic.sputniknews.com/20220503/-زلزال-قانوني-في-أمريكا-وبايدن-يدعو-إلى-الدفاع-عن-حق-المرأة-الأساسي-في-الإجهاض-1061822420.html

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