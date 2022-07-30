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https://arabic.sputniknews.com/20220730/تصرف-لماكرون-مع-رئيس-غينيا-يحدث-جدلا-واسعا-فيديو-1065768908.html
تصرف لماكرون مع رئيس غينيا يحدث جدلا واسعا... فيديو
تصرف لماكرون مع رئيس غينيا يحدث جدلا واسعا... فيديو
أثار تصرف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T12:54+0000
2022-07-30T12:54+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
زيارة
غينيا
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وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس ماكرون ونظيره الغيني بيساو يلوحان للجمهور وبعد خطوات قليلة، نرى إيمانويل ماكرون يقول شيئًا لنظيره الغيني، وفجأة بدأ الأخير في نزع ربطة عنقه وسترته.وربط معلقون سبب طلب ماكرون من الرئيس خلع سترته، بالحرارة، لكن بعض المعلقين الغينيين عبروا عن استيائهم من حركة ماكرون وقالوا إن رئيس غينيا بيساو قد وضع نفسه في عيون شعبه والعالم بأسره.وتابعوا قائلين: "ما حدث عار على أفريقيا وعلى فرنسا التوقف عن القيام بدور الأب في أفريقيا".
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العالم, إيمانويل ماكرون, زيارة, غينيا

تصرف لماكرون مع رئيس غينيا يحدث جدلا واسعا... فيديو

12:54 GMT 30.07.2022
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / John Thys
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أثار تصرف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس ماكرون ونظيره الغيني بيساو يلوحان للجمهور وبعد خطوات قليلة، نرى إيمانويل ماكرون يقول شيئًا لنظيره الغيني، وفجأة بدأ الأخير في نزع ربطة عنقه وسترته.
وربط معلقون سبب طلب ماكرون من الرئيس خلع سترته، بالحرارة، لكن بعض المعلقين الغينيين عبروا عن استيائهم من حركة ماكرون وقالوا إن رئيس غينيا بيساو قد وضع نفسه في عيون شعبه والعالم بأسره.
وتابعوا قائلين: "ما حدث عار على أفريقيا وعلى فرنسا التوقف عن القيام بدور الأب في أفريقيا".
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