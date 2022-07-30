حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة
10:47 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 30.07.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار جدري القردة.
ووفقا لبيان نشرته كول عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "أعلن حالة الطوارئ في حالة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة".
I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022
This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.
وأوضحت حاكمة نيويورك أن إعلان حالة الطوارئ يسمح للاختصاصيين الصحيين بتلقيح مزيد من السكان لمواجهة انتشار المرض. وقالت:
يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لمختصي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك.
وعن طبيعة انتشار المرض في الولاية، قالت كول: "توجد أكثر من حالة واحدة من كل أربع حالات من جدري القردة في هذا البلد (الولايات المتحدة الأمريكية) في نيويورك، ولها حاليًا تأثير غير متناسب على الفئات المعرضة للخطر.
More than one in four monkeypox cases in this country are in New York, currently having a disproportionate impact on at-risk groups.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022
We are working around the clock to secure more vaccines, expand testing capacity, and educate New Yorkers on how to stay safe.
وأوضحت أن الولاية تعمل "على مدار الساعة لتأمين المزيد من اللقاحات، وتوسيع مساحة الاختبار، وتثقيف سكان نيويورك حول كيفية الحفاظ على سلامتهم".