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https://arabic.sputniknews.com/20220730/حاكمة-نيويورك-تعلن-حالة-الطواريء-بسبب-جدري-القردة-1065766769.html
حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة
حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة
أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار جدري القردة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T10:47+0000
2022-07-30T10:50+0000
نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لبيان نشرته كول عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "أعلن حالة الطوارئ في حالة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة".وأوضحت حاكمة نيويورك أن إعلان حالة الطوارئ يسمح للاختصاصيين الصحيين بتلقيح مزيد من السكان لمواجهة انتشار المرض. وقالت:وعن طبيعة انتشار المرض في الولاية، قالت كول: "توجد أكثر من حالة واحدة من كل أربع حالات من جدري القردة في هذا البلد (الولايات المتحدة الأمريكية) في نيويورك، ولها حاليًا تأثير غير متناسب على الفئات المعرضة للخطر.وأوضحت أن الولاية تعمل "على مدار الساعة لتأمين المزيد من اللقاحات، وتوسيع مساحة الاختبار، وتثقيف سكان نيويورك حول كيفية الحفاظ على سلامتهم".
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نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية

حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة

10:47 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 30.07.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار جدري القردة.
ووفقا لبيان نشرته كول عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "أعلن حالة الطوارئ في حالة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي مرض جدري القردة".
وأوضحت حاكمة نيويورك أن إعلان حالة الطوارئ يسمح للاختصاصيين الصحيين بتلقيح مزيد من السكان لمواجهة انتشار المرض. وقالت:

يمكّننا هذا الأمر التنفيذي من الاستجابة بسرعة أكبر، ويسمح لمختصي الرعاية الصحية باتخاذ خطوات إضافية تساعد في تلقيح المزيد من سكان نيويورك.

وعن طبيعة انتشار المرض في الولاية، قالت كول: "توجد أكثر من حالة واحدة من كل أربع حالات من جدري القردة في هذا البلد (الولايات المتحدة الأمريكية) في نيويورك، ولها حاليًا تأثير غير متناسب على الفئات المعرضة للخطر.
وأوضحت أن الولاية تعمل "على مدار الساعة لتأمين المزيد من اللقاحات، وتوسيع مساحة الاختبار، وتثقيف سكان نيويورك حول كيفية الحفاظ على سلامتهم".
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