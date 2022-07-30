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رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:14+0000
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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
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العالم العربي, العراق, رئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية

09:14 GMT 30.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وقال مصدر أمني لـ "السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث "تظاهرات الخضراء".

وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
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