https://arabic.sputniknews.com/20220730/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-التزام-السلمية--1065764693.html
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:14+0000
2022-07-30T09:14+0000
2022-07-30T09:14+0000
العالم العربي
العراق
رئيس الوزراء
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وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, رئيس الوزراء
رئيس الوزراء العراقي يدعو المتظاهرين إلى التزام السلمية
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين المطالبين بالإصلاح إلى التزام السلمية وتجنب التصعيد، موجّها قوات الأمن بحمايتهم.
وجاء في بيان
صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء: "وجّه القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، ودعا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".
وقال مصدر أمني لـ "السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث "تظاهرات الخضراء".
وفي وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.