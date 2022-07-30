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https://arabic.sputniknews.com/20220730/روسيا-تحظر-دخول-32-نيوزيلنديا-إلى-أراضيها-1065765819.html
روسيا تحظر دخول 32 نيوزيلنديا إلى أراضيها
روسيا تحظر دخول 32 نيوزيلنديا إلى أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وضعها لـ32 مواطنًا نيوزيلنديًا على قائمة المحظورين، ردا على عقوبات ويلينغتون المناهضة لروسيا. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T10:23+0000
2022-07-30T10:23+0000
روسيا
نيوزيلندا
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ردا على العقوبات التي فرضتها حكومة نيوزيلندا على عدد متزايد من المواطنين الروس من المسؤولين وأفراد عائلاتهم وكذلك من رجال الأعمال والإعلاميين، أضيف 32 مواطنا نيوزيلنديا إلى القائمة السوداء، بينهم رؤساء مجالس بلدية ومسؤولون في وكالات إنفاذ القانون وصحافيون يروجون لأجندة معادية لروسيا في بلادهم".ومن بينهم، مايك يادلي، نائب وزير الدفاع ، ونائب قائد القوات البحرية شين أرانديل، والقائد العملياتي للقوات البحرية غارين غولدنغ وآخرين. وشددت الوزارة على أنه "بالنظر إلى أن ويلينغتون لا تنوي التخلي عن المسار المعادي لروسيا واستمرارها في فرض قيود جديدة ، فإن العمل على تحديث" القائمة السوداء "سيستمر".
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روسيا, نيوزيلندا

روسيا تحظر دخول 32 نيوزيلنديا إلى أراضيها

10:23 GMT 30.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وضعها لـ32 مواطنًا نيوزيلنديًا على قائمة المحظورين، ردا على عقوبات ويلينغتون المناهضة لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ردا على العقوبات التي فرضتها حكومة نيوزيلندا على عدد متزايد من المواطنين الروس من المسؤولين وأفراد عائلاتهم وكذلك من رجال الأعمال والإعلاميين، أضيف 32 مواطنا نيوزيلنديا إلى القائمة السوداء، بينهم رؤساء مجالس بلدية ومسؤولون في وكالات إنفاذ القانون وصحافيون يروجون لأجندة معادية لروسيا في بلادهم".
وتسرد القائمة التي نشرتها الوزارة 32 شخصا منعوا من دخول روسيا إلى أجل غير مسمى.
ومن بينهم، مايك يادلي، نائب وزير الدفاع ، ونائب قائد القوات البحرية شين أرانديل، والقائد العملياتي للقوات البحرية غارين غولدنغ وآخرين. وشددت الوزارة على أنه "بالنظر إلى أن ويلينغتون لا تنوي التخلي عن المسار المعادي لروسيا واستمرارها في فرض قيود جديدة ، فإن العمل على تحديث" القائمة السوداء "سيستمر".
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