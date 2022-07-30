https://arabic.sputniknews.com/20220730/صحفية-أمريكية-تدافع-عن-بوتين-وروسيا-في-برنامج-مورغان-الشهير-فيديو-1065767252.html
صحفية أمريكية تدافع عن بوتين وروسيا في برنامج مورغان الشهير... فيديو
صحفية أمريكية تدافع عن بوتين وروسيا في برنامج مورغان الشهير... فيديو
صدمت صحفية أمريكية بتصريحاتها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعملية الخاصة في أوكرانيا ضيوف ومتابعي البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير بيرس مورغان. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T11:22+0000
2022-07-30T11:22+0000
2022-07-30T11:22+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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تحدثت آن كولتر، التي كانت إحدى ضيوف البرنامج، عن رأيها في العملية العسكرية الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، ملقية اللوم عما يحصل على الناتو ودعت في الوقت ذاته الغرب للتوقف عن تقديم الدعم لكييف، قائلة: مضيفة إن الولايات المتحدة كانت تهين الروس لفترة طويلة وتتدخل في شؤون الآخرين، مضيفة:يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة منذ 24 فبراير، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. ووفقا للرئيس، إن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا بحد ذاتها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفية أمريكية تدافع عن بوتين وروسيا في برنامج مورغان الشهير... فيديو
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صدمت صحفية أمريكية بتصريحاتها عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعملية الخاصة في أوكرانيا ضيوف ومتابعي البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير بيرس مورغان.
تحدثت آن كولتر، التي كانت إحدى ضيوف البرنامج، عن رأيها في العملية العسكرية الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، ملقية اللوم عما يحصل على الناتو ودعت في الوقت ذاته الغرب للتوقف عن تقديم الدعم لكييف، قائلة:
أنا لا أدافع عن الرئيس الروسي بوتين، ولكن لماذا يجب أن يهتم الأمريكيون والبريطانيون بأوكرانيا؟ لدينا مشاكلنا الخاصة. كانت أوكرانيا تاريخيا منطقة نفوذ للإمبراطورية الروسية. أما بالنسبة لحلف الناتو، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لا جدوى من التحالف لكننا نواصل التعدي والتعدي والتعدي.
مضيفة إن الولايات المتحدة كانت تهين الروس لفترة طويلة وتتدخل في شؤون الآخرين، مضيفة:
بوتين كان أول شخص اتصل بعد هجمات 11 سبتمبر للتعبير عن تعازيه للولايات المتحدة. ولم يتصل به جورج دبليو بوش مرة أخرى. لقد أهملت واشنطن الروس لفترة طويلة.
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة منذ 24 فبراير، لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمتها حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. ووفقا للرئيس، إن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا بحد ذاتها.