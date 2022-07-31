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إعلام: إسرائيل تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية
إعلام: إسرائيل تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" (مستحقات الضرائب) للسلطة الفلسطينية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:43+0000
2022-07-31T11:43+0000
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وذكرت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قررت ​​اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.وأوضحت القناة أن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي.ومن جانبها، أوضحت جيلي كوهين، مراسلة هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية ستقابل قرار "الكابينيت" الإسرائيلي باعتراض شديد.ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

إعلام: إسرائيل تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية

11:43 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / THAER GHANAIMرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين يناير 2021
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / THAER GHANAIM
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" (مستحقات الضرائب) للسلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قررت ​​اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة أن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي.
ومن جانبها، أوضحت جيلي كوهين، مراسلة هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية ستقابل قرار "الكابينيت" الإسرائيلي باعتراض شديد.
ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".
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