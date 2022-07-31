إعلام: إسرائيل تخصم 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" للسلطة الفلسطينية
© AFP 2022 / THAER GHANAIMرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين يناير 2021
© AFP 2022 / THAER GHANAIM
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة" (مستحقات الضرائب) للسلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قررت اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
ישפיע על מימון משפחות מחבלים? הממשלה תקצץ 600 מיליון ש"ח מהרשות הפלסטיניתhttps://t.co/UrDeSCnAtA— מעריב אונליין (@MaarivOnline) July 31, 2022
وأوضحت القناة أن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي.
הקבינט אישר לקזז את 600 מיליון השקלים עבור הרשות הפלסטינית. המהלך יבוצע ב-12 פעימות (מדי חודש בחודשו) - ומחויב על פי חוק. במהלך הדיון השר ניצן הורוביץ נמנע מלהצביע, אך לפי מקורות שמעורים בנושא הוא הביע התנגדות למהלך. בישראל צופים שתהיה מחאה מצד הרשות הפלסטינית לנושא. https://t.co/MpA6KRSnZW— Gili Cohen (@gilicohen10) July 31, 2022
ومن جانبها، أوضحت جيلي كوهين، مراسلة هيئة البث الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية ستقابل قرار "الكابينيت" الإسرائيلي باعتراض شديد.
ويشار إلى أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".