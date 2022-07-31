https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تعلن-توقف-الاشتباكات-الحدودية-مع-طالبان-1065797214.html
إيران تعلن توقف الاشتباكات الحدودية مع "طالبان"
إيران تعلن توقف الاشتباكات الحدودية مع "طالبان"
أعلن مصدر إيراني مسؤول، توقف الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم الأحد بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر حركة "طالبان". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:11+0000
2022-07-31T13:11+0000
2022-07-31T13:11+0000
إيران
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة "إرنا" أن الاشتباكات كانت قد اندلعت عند حدود مدينة هيرمند الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد.وبين أن سبب الاشتباكات هو حدوث "اعتداء" من جانب "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على الحدود الإيرانية الأمر الذي أدى إلى هذه المواجهات.وفي وقت سابق اليوم، أكد حاكم مدينة هريمند وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر "طالبان".وقال ميثم برازندة، إن الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية في مدينة هيرمند.وأضاف: "هذه الاشتباكات لا تزال متواصلة، وعملية تقييم الخسائر الناجمة عنها جارية".وأكدت "إرنا" أن المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر بحركة طالبان، لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-إلى-61-قتيلا-و32-مفقودا-1065783611.html
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إيران, أخبار العراق اليوم
إيران تعلن توقف الاشتباكات الحدودية مع "طالبان"
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أعلن مصدر إيراني مسؤول، توقف الاشتباكات التي اندلعت ظهر اليوم الأحد بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر حركة "طالبان".
ونقلت وكالة "إرنا"
أن الاشتباكات كانت قد اندلعت عند حدود مدينة هيرمند الحدودية بمحافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد.
وبين أن سبب الاشتباكات هو حدوث "اعتداء" من جانب "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على الحدود الإيرانية الأمر الذي أدى إلى هذه المواجهات.
وفي وقت سابق اليوم، أكد حاكم مدينة هريمند وقوع اشتباكات مسلحة
بين قوات حرس الحدود الإيراني وعناصر "طالبان".
وقال ميثم برازندة، إن الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني مع عناصر طالبان، حدثت في منطقة "شغالك" الحدودية في مدينة هيرمند.
وأضاف: "هذه الاشتباكات لا تزال متواصلة، وعملية تقييم الخسائر الناجمة عنها جارية".
وأكدت "إرنا" أن المواجهات المسلحة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر بحركة طالبان، لم تسجل أي خسائر في صفوف القوات الإيرانية.