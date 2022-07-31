https://arabic.sputniknews.com/20220731/اعتداء-بأداة-حادة-على-6-أشخاص-داخل-مستشفى-في-الأردن-1065796323.html
اعتداء بأداة حادة على 6 أشخاص داخل مستشفى في الأردن
اعتداء بأداة حادة على 6 أشخاص داخل مستشفى في الأردن
أصيب 6 أشخاص بينهم 3 من الطاقم الطبي بمستشفى جرش الحكومي، اليوم الأحد، جراء هجوم بآلة حادة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:39+0000
2022-07-31T12:39+0000
2022-07-31T12:39+0000
العالم العربي
حادثة طعن
أخبار الأردن
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ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني، قوله: إن جميع المصابين قيد العلاج.وقال المصدر إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجع، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.من جهته، قال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة، إن الجاني "يعاني من اضطراب بالشخصية، وله سيرة مرضية".وأكد مصدر أمني أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حادثة طعن, أخبار الأردن
اعتداء بأداة حادة على 6 أشخاص داخل مستشفى في الأردن
تابعنا عبر
أصيب 6 أشخاص بينهم 3 من الطاقم الطبي بمستشفى جرش الحكومي، اليوم الأحد، جراء هجوم بآلة حادة.
ونقلت وسائل
إعلام محلية، عن مصدر أمني، قوله: إن جميع المصابين قيد العلاج.
من جانبه، بين مصدر طبي أن "سبب المشاجرة يعود لخلاف بين أحد أصحاب السوابق والكوادر الطبية، بعد إدخال زوجته للمستشفى لإجراء عملية ولادة".
وقال المصدر إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجع، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.
من جهته، قال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة، إن الجاني "يعاني من اضطراب بالشخصية، وله سيرة مرضية".
وأكد مصدر أمني أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.