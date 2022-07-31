https://arabic.sputniknews.com/20220731/الاتحاد-الأوروبي-ندعو-القوى-السياسية-في-العراق-لحل-أزمة-الانسداد-السياسي-بالبلاد-عبر-الحوار-1065786805.html

‎الاتحاد الأوروبي: ندعو القوى السياسية في العراق لحل أزمة الانسداد السياسي عبر الحوار

‎الاتحاد الأوروبي: ندعو القوى السياسية في العراق لحل أزمة الانسداد السياسي عبر الحوار

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، القوى السياسية بالعراق إلى "الالتزام بضبط النفس ونبذ العنف وحل ‏أزمة الانسداد السياسي بالبلاد عبر الحوار، وذلك على خلفية... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T09:12+0000

2022-07-31T09:12+0000

2022-07-31T09:23+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني حول الأحداث الجارية في بغداد: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة وتصعيدها المحتمل في بغداد، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".وأضاف الاتحاد الأوروبي: "ندعو القوى السياسية لحل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري"، مشيرا إلى أنه "في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية ، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، أمس، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.في المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي، من أجل مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر لإفساح المجال أمام الحوار.ويعد "الإطار التنسيقي" حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب "الكتلة الصدرية"، حيث وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم استقالاتهم، اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-نتابع-بقلق-احتجاجات-العراق-ونحث-على-التهدئة-وتجاوز-الخلافات--1065782363.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم