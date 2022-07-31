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البرتغال تواجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها
البرتغال تواجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها
ذكر المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي، يوم السبت، إن البرتغال تشهد أسوأ موجة جفاف حيث تعرضت 67.9 في المائة من أراضيها لجفاف حاد، و28.4 في المائة لجفاف شديد... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T02:02+0000
2022-07-31T02:02+0000
البرتغال
الجفاف
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وقال المعهد، إن هذا هو العام الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل موجات الجفاف في البلاد، والذي بدأ في عام 1931، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".كما أشار إلى أن خمس مناطق في البرتغال ستظل في حالة تأهب من المستوى "البرتقالي"، وهو ثاني أخطر مستوى على مقياس من ثلاثة مستويات، حتى الأول من أغسطس، بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.وقد أصدرت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تحذيرا يوم السبت من مخاطر نشوب حرائق بسبب انخفاض مستويات الرطوبة.ولضمان توافر المياه للاستهلاك البشري، اعتمدت الحكومة البرتغالية إجراءات لمراقبة والحد من استخدام المياه لتوليد الطاقة والري.كما قررت الحكومة تعزيز تجميع المياه في الخزانات والسدود، وتحسين التقنيات الدقيقة لترشيد استخدام المياه في الري.
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البرتغال, الجفاف

البرتغال تواجه أسوأ موجة جفاف في تاريخها

02:02 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Payton Bruni
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ذكر المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي، يوم السبت، إن البرتغال تشهد أسوأ موجة جفاف حيث تعرضت 67.9 في المائة من أراضيها لجفاف حاد، و28.4 في المائة لجفاف شديد و3.7 في المائة لجفاف معتدل في يونيو.
وقال المعهد، إن هذا هو العام الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل موجات الجفاف في البلاد، والذي بدأ في عام 1931، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".
بدأ الجفاف في البرتغال في الاشتداد منذ عام تقريبا، وحتى في فصل الشتاء، عانت الأراضي القارية بأكملها في البلاد من جفاف شديد، حسبما أفاد المعهد.
كما أشار إلى أن خمس مناطق في البرتغال ستظل في حالة تأهب من المستوى "البرتقالي"، وهو ثاني أخطر مستوى على مقياس من ثلاثة مستويات، حتى الأول من أغسطس، بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
وقد أصدرت الهيئة الوطنية للطوارئ والحماية المدنية تحذيرا يوم السبت من مخاطر نشوب حرائق بسبب انخفاض مستويات الرطوبة.
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ولضمان توافر المياه للاستهلاك البشري، اعتمدت الحكومة البرتغالية إجراءات لمراقبة والحد من استخدام المياه لتوليد الطاقة والري.
كما قررت الحكومة تعزيز تجميع المياه في الخزانات والسدود، وتحسين التقنيات الدقيقة لترشيد استخدام المياه في الري.
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