https://arabic.sputniknews.com/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html

التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد وذلك في الفترة من بداية عام 2022 وحتى شهر يوليو/تموز. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T13:45+0000

2022-07-31T13:45+0000

2022-07-31T13:45+0000

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

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وحسب موقع قناة "نسمة"، كشفت آخر إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، أن التونسيين جاؤوا في الصدارة بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة إلى البلاد.ووفق الإحصائيات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألف و285 شخصا حتى 29 يوليو الجاري أي في غضون 7 أشهر من العام الحالي.وذلك مقابل وصول 28 ألف و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي و13 ألف و300 مهاجر في العام 2020.كما أشارت إلى أن نسبة تدفق المهاجرين انخفضت في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار، لكنها عاودت الارتفاع خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو.

https://arabic.sputniknews.com/20211211/20-من-التونسيين-يفكرون-في-الهجرة-ومخاوف-من-نزيف-الكفاءات-1053819047.html

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