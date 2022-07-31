https://arabic.sputniknews.com/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html
التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا
التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا
أعلنت السلطات الإيطالية أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد وذلك في الفترة من بداية عام 2022 وحتى شهر يوليو/تموز. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:45+0000
2022-07-31T13:45+0000
2022-07-31T13:45+0000
أخبار تونس اليوم
إيطاليا
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وحسب موقع قناة "نسمة"، كشفت آخر إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، أن التونسيين جاؤوا في الصدارة بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة إلى البلاد.ووفق الإحصائيات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألف و285 شخصا حتى 29 يوليو الجاري أي في غضون 7 أشهر من العام الحالي.وذلك مقابل وصول 28 ألف و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي و13 ألف و300 مهاجر في العام 2020.كما أشارت إلى أن نسبة تدفق المهاجرين انخفضت في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار، لكنها عاودت الارتفاع خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/20-من-التونسيين-يفكرون-في-الهجرة-ومخاوف-من-نزيف-الكفاءات-1053819047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, إيطاليا
التونسيون يتصدرون قائمة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا
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أعلنت السلطات الإيطالية أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد وذلك في الفترة من بداية عام 2022 وحتى شهر يوليو/تموز.
وحسب موقع قناة "نسمة"، كشفت
آخر إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية، أن التونسيين جاؤوا في الصدارة بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة إلى البلاد.
11 ديسمبر 2021, 16:00 GMT
وبينت الإحصائيات أيضا أن المصريين جاؤوا في المرتبة الثانية بـ 6636 مصريا، ثم بنغلاديش بـ 5996 شخصا، ثم أفغانستان وسوريا وساحل العاج.
ووفق الإحصائيات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألف و285 شخصا حتى 29 يوليو الجاري أي في غضون 7 أشهر من العام الحالي.
وذلك مقابل وصول 28 ألف و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي و13 ألف و300 مهاجر في العام 2020.
كما أشارت إلى أن نسبة تدفق المهاجرين انخفضت في أشهر أبريل/نيسان ومايو/أيار، لكنها عاودت الارتفاع خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو.