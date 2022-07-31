https://arabic.sputniknews.com/20220731/برلماني-صربي-لـسبوتنيك-الألبان-يسعون-نحو-تطهير-عرقي-ضد-صرب-كوسوفو-1065819484.html
برلماني صربي لـ"سبوتنيك": الألبان يسعون نحو تطهير عرقي ضد صرب كوسوفو
برلماني صربي لـ"سبوتنيك": الألبان يسعون نحو تطهير عرقي ضد صرب كوسوفو
قال رئيس لجنة كوسوفو وميتوخيا في برلمان صربيا، ميلوفان دريتسون، لوكالة "سبوتنيك" إن "بروكسل (كناية عن الناتو) لا حول لها ولا قوة، والمفاوضات لا معنى لها، لأن... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T19:53+0000
2022-07-31T19:53+0000
2022-07-31T19:54+0000
صربيا
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وأضاف دريتسون: "ينتهك الألبان شروط جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ سنوات، ولا أحد يحاسبهم".وتابع دريتسون: "يستفز الألبان باستمرار السكان الصرب في شمال المقاطعة لإحداث صراع مفتوح ولتبرير التطهير العرقي المحتمل الذي يحلمون به ليل نهار، مع العلم أن أصدقاءهم الأجانب سوف يدعمونهم".ونوه إلى أنه "ليس هناك شك في أن خطوة منع دخول المواطنين الحاملين للوثائق ولوحات السيارات الصربية كانت في الأصل بمثابة استفزاز، وتم إرسال وحدات بريشتينا الخاصة ليس لحل المشكلة، ولكن لإثبات هيمنتها، والتسبب بالعواقب المحتملة التي تؤدي لوضع مأساوي".وختم دريتسون: "وبدلا من إيجاد حل في اتفاق مع بلغراد، تتخذ بريشتينا خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
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صربيا
برلماني صربي لـ"سبوتنيك": الألبان يسعون نحو تطهير عرقي ضد صرب كوسوفو
19:53 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 19:54 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
قال رئيس لجنة كوسوفو وميتوخيا في برلمان صربيا، ميلوفان دريتسون، لوكالة "سبوتنيك" إن "بروكسل (كناية عن الناتو) لا حول لها ولا قوة، والمفاوضات لا معنى لها، لأن الغرب يدعم بريشتينا (عاصمة جمهورية كوسوفو المعلنة من طرف واحد) علانية وليس هناك حيادية في التعامل".
وأضاف دريتسون: "ينتهك الألبان شروط جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ سنوات، ولا أحد يحاسبهم".
وأردف: "لا تتدخل القوات الدولية في كوسوفو وميتوخيا في أي شيء، رغم أنها موجودة لهذا الغرض".
وتابع دريتسون: "يستفز الألبان باستمرار السكان الصرب في شمال المقاطعة لإحداث صراع مفتوح ولتبرير التطهير العرقي المحتمل الذي يحلمون به ليل نهار، مع العلم أن أصدقاءهم الأجانب سوف يدعمونهم".
وأشار إلى أن "إن الغرض من حملة إثارة الحوادث والاستخدام المستمر للعنف ضد الشعب الصربي والكنيسة الأرثوذكسية الصربية له هدفان، أحدهما محاولة جعل أي استمرار للمحادثات بين بلغراد وبريشتينا بلا جدوى، والآخر هو إثارة نزاعات أكثر خطورة في الشمال".
ونوه إلى أنه "ليس هناك شك في أن خطوة منع دخول المواطنين الحاملين للوثائق ولوحات السيارات الصربية
كانت في الأصل بمثابة استفزاز، وتم إرسال وحدات بريشتينا الخاصة ليس لحل المشكلة، ولكن لإثبات هيمنتها، والتسبب بالعواقب المحتملة التي تؤدي لوضع مأساوي".
وختم دريتسون: "وبدلا من إيجاد حل في اتفاق مع بلغراد، تتخذ بريشتينا خطوات أحادية الجانب تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.