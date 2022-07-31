https://arabic.sputniknews.com/20220731/طائرة-مسيرة-تحلق-إلى-مقر-أسطول-البحر-الأسود-وتصيب-خمسة-أشخاص-1065779638.html
طائرة مسيرة تهاجم مقر أسطول البحر الأسود الروسي وتصيب 5 أشخاص
طائرة مسيرة تهاجم مقر أسطول البحر الأسود الروسي وتصيب 5 أشخاص
قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف، إنه وفقًا للبيانات الأولية، هاجمت طائرة أوكرانية مسيرة فناء مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأصيب خمسة أشخاص، ولم... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T04:39+0000
2022-07-31T04:39+0000
2022-07-31T05:00+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/06/1042680666_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_1fff3f297ccccbdb384dd7c326992e80.jpg
وكتب على تلغرام: "في وقت مبكر من صباح اليوم، قرر الأوكرانيون إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا. حلّق جسم مجهول إلى فناء مقر قيادة البحرية، وفقًا للبيانات الأولية، إنها طائرة مسيرة. أصيب خمسة أشخاص، وهم موظفون في مقر البحرية، لم تكن هناك وفيات. تم تقديم المساعدة للجميع. يعمل جهاز الأمن الفيدرالي لتوضيح الظروف".وأضاف أنه "تم إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في المدينة لأسباب أمنية. يرجى التزام الهدوء والبقاء في المنزل إذا أمكن ذلك".وأشار إلى أنه سيواصل الإبلاغ عن جميع المعلومات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104268/06/1042680666_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0bc649058f61562392554896a93fd89c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة مسيرة تهاجم مقر أسطول البحر الأسود الروسي وتصيب 5 أشخاص
04:39 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجيف، إنه وفقًا للبيانات الأولية، هاجمت طائرة أوكرانية مسيرة فناء مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وأصيب خمسة أشخاص، ولم يسقط قتلى.
وكتب على تلغرام: "في وقت مبكر من صباح اليوم، قرر الأوكرانيون إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا. حلّق جسم مجهول إلى فناء مقر قيادة البحرية، وفقًا للبيانات الأولية، إنها طائرة مسيرة. أصيب خمسة أشخاص، وهم موظفون في مقر البحرية، لم تكن هناك وفيات. تم تقديم المساعدة للجميع. يعمل جهاز الأمن الفيدرالي لتوضيح الظروف".
وأضاف أنه "تم إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة يوم البحرية في المدينة لأسباب أمنية. يرجى التزام الهدوء والبقاء في المنزل إذا أمكن ذلك".
وأشار إلى أنه سيواصل الإبلاغ عن جميع المعلومات.