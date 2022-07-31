https://arabic.sputniknews.com/20220731/لابيد-لغوتيريش-لجنة-التحقيق-ضد-إسرائيل-تؤجج-معاداة-السامية-نطالب-بحلها-فورا-1065819085.html

لابيد لغوتيريش: لجنة التحقيق ضد إسرائيل تؤجج "معاداة السامية"... نطالب بحلها فورا

لابيد لغوتيريش: لجنة التحقيق ضد إسرائيل تؤجج "معاداة السامية"... نطالب بحلها فورا

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحل لجنة تحقيق سبق وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T19:38+0000

2022-07-31T19:38+0000

2022-07-31T19:38+0000

إسرائيل

منظمة الأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

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وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية مساء اليوم الأحد: "بعث رئيس الوزراء يائير لابيد برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيها بـ "إقالة وحل أعضاء لجنة التحقيق ضد إسرائيل على الفور" فيما يتعلق بعملية "حارس الأسوار".ونقلت عن لابيد قوله في خطابه لغوتيريش: "هذه اللجنة لا تدعم فقط معاداة السامية بل تؤججها".وأمس الأول (الجمعة)، انتقدت كيرين هغيوف، المتحدثة الدولية باسم لابيد تصريحات عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الجارية في الحرب التي اندلعت الصيف الماضي ودامت 11 يوما بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، وطالبت بحل اللجنة.وكان عضو اللجنة ميلون كوثاري، قال قبل أيام إن هناك جهودا "لتشويه سمعة" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ اللجنة، وأن وسائل الإعلام كانت "تحت سيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير"، على ما نقلت وقتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف كوثاري: "لا يدور الحديث عن الحكومات فقط. نحن محبطون للغاية من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان ذلك اللوبي اليهودي أو المنظمات غير الحكومية المحددة (..) يتم إنفاق الكثير من الأموال لمحاولة تشويه سمعتنا".يشار إلى أن إسرائيل سبق وأعلنت أنها لن تتعاون مع اللجنة المذكورة التي تشكلت عقب حرب عام 2021 للتحقيق في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بما في ذلك في الضفة الغربية بضمنها القدس وقطاع غزة وإسرائيل.فيما اعتبرت تل أبيب أن أعضاء اللجنة "اتخذوا مواقف علنية ومعادية مرارا ضد إسرائيل بشأن الموضوع ذاته الذي طُلب منهم التحقيق فيه ‘بشكل مستقل وحيادي".

https://arabic.sputniknews.com/20210723/-ما-الذي-تقدمه-لجنة-التحقيق-الدولية-في-الجرائم-الإسرائيليةوسط-ترحيب-السلطة-الفلسطينية-1049639764.html

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إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش