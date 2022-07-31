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https://arabic.sputniknews.com/20220731/وسائل-إعلام-الهولنديون-يخزنون-الحطب-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-1065795159.html
وسائل إعلام: الهولنديون يخزنون الحطب بسبب ارتفاع أسعار الغاز
وسائل إعلام: الهولنديون يخزنون الحطب بسبب ارتفاع أسعار الغاز
كشفت صحيفة "فولكس كرانت" أن هناك نقصًا في الحطب في هولندا، حيث يشتريه السكان المحليون بكثرة استعدادا لفصل الشتاء على خلفية ارتفاع أسعار الغاز. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:10+0000
2022-07-31T12:10+0000
أخبار هولندا
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لذلك، وفقًا لدافيد فورندرينكا، أحد موردي الحطب، فقد تنتهي بضاعته في النصف الثاني من الصيف بسبب الطلب. على الرغم من أن زبائنه عادة ما يبدؤون في طلب الحطب فقط في سبتمبر/أيلول.في الوقت ذاته، يواجه الموردون أنفسهم مشكلات أيضًا: فقد انخفضت عمليات التسليم من أوروبا الشرقية هذا العام بسبب الصراع الأوكراني والعقوبات المناهضة لروسيا، وأدت السياسة الجديدة لمنظمة الغابات الحكومية "Staatsbudgetheer" إلى أن الأشجار الهولندية لم تعد تُعطي للحطب، لأنه عندما يتم حرق جذوع الأشجار، يطلق ثاني أكسيد الكربون.كل هذا يؤثر على تكلفة الحطب: الآن أصبح سعره أكثر بـ 50 يورو عن العام الماضي.وفقًا لموقع "Energievergelijk.nl" المتخصص في إحصاءات الطاقة، تحتل هولندا المرتبة الثانية في أوروبا من حيث أسعار الغاز، بعد السويد. يكلف المتر المكعب سكان المملكة 2.25 يورو. وبما أن الغاز يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكهرباء، فهو أغلى أربع مرات تقريبًا من المتوسط ​​الأوروبي، 30.5 يورو لكل كيلوواط / ساعة.
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أخبار هولندا

وسائل إعلام: الهولنديون يخزنون الحطب بسبب ارتفاع أسعار الغاز

12:10 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الهولندي
العلم الهولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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كشفت صحيفة "فولكس كرانت" أن هناك نقصًا في الحطب في هولندا، حيث يشتريه السكان المحليون بكثرة استعدادا لفصل الشتاء على خلفية ارتفاع أسعار الغاز.
لذلك، وفقًا لدافيد فورندرينكا، أحد موردي الحطب، فقد تنتهي بضاعته في النصف الثاني من الصيف بسبب الطلب. على الرغم من أن زبائنه عادة ما يبدؤون في طلب الحطب فقط في سبتمبر/أيلول.
في الوقت ذاته، يواجه الموردون أنفسهم مشكلات أيضًا: فقد انخفضت عمليات التسليم من أوروبا الشرقية هذا العام بسبب الصراع الأوكراني والعقوبات المناهضة لروسيا، وأدت السياسة الجديدة لمنظمة الغابات الحكومية "Staatsbudgetheer" إلى أن الأشجار الهولندية لم تعد تُعطي للحطب، لأنه عندما يتم حرق جذوع الأشجار، يطلق ثاني أكسيد الكربون.
كل هذا يؤثر على تكلفة الحطب: الآن أصبح سعره أكثر بـ 50 يورو عن العام الماضي.
وفقًا لموقع "Energievergelijk.nl" المتخصص في إحصاءات الطاقة، تحتل هولندا المرتبة الثانية في أوروبا من حيث أسعار الغاز، بعد السويد. يكلف المتر المكعب سكان المملكة 2.25 يورو. وبما أن الغاز يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكهرباء، فهو أغلى أربع مرات تقريبًا من المتوسط ​​الأوروبي، 30.5 يورو لكل كيلوواط / ساعة.
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