https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-ألمانيا-وفرنسا-مصممتان-على-المصالحة-مع-بوتين-1065827896.html
إعلام: ألمانيا وفرنسا مصممتان على المصالحة مع بوتين
إعلام: ألمانيا وفرنسا مصممتان على المصالحة مع بوتين
من المتوقع أن تدعو برلين وباريس المفوضية الأوروبية، في أقرب وقت، إلى استئناف الحوار مع روسيا من أجل البحث عن حل لمشاكل تواجه الاتحاد الأوروبي وخاصة المشاكل... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:19+0000
2022-08-01T07:19+0000
2022-08-01T07:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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والأغلب ظنا، وفقا لـ"ستراتيجيك كلتري"، أن المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدخلان في مواجهة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أقرب وقت، مطالبين إياها ببدء الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد وقفت المفوضية الأوروبية إلى جانب سلطات أوكرانيا ضد روسيا التي بدأت عمليتها الهادفة إلى تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة نظام الحكم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014. وأخيرا بدأت ألمانيا تكشف عن رغبتها في تغيير الموقف من روسيا، حيث ماطلت في تقديم مساعدة قيمتها 9 مليارات يورو إلى أوكرانيا، ولم تتمكن من تسليم دبابات وعدت برلين بها في وقت سابق إلى دول تقدم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.وبعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا راحت المفوضية الأوروبية تضع قيودا على التعامل مع روسيا، وحظرت استيراد سلع محددة من روسيا وخاصة النفط والفحم. واعتبرت موسكو هذه الإجراءات "العقابية" بمثابة إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية ضد روسيا ألحقت ضرر كبيرا بالاقتصاد العالمي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
إعلام: ألمانيا وفرنسا مصممتان على المصالحة مع بوتين
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من المتوقع أن تدعو برلين وباريس المفوضية الأوروبية، في أقرب وقت، إلى استئناف الحوار مع روسيا من أجل البحث عن حل لمشاكل تواجه الاتحاد الأوروبي وخاصة المشاكل الاقتصادية.
والأغلب ظنا، وفقا
لـ"ستراتيجيك كلتري"، أن المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدخلان في مواجهة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أقرب وقت، مطالبين إياها ببدء الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد وقفت المفوضية الأوروبية إلى جانب سلطات أوكرانيا ضد روسيا التي بدأت عمليتها الهادفة إلى تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة نظام الحكم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014. وأخيرا بدأت ألمانيا تكشف عن رغبتها في تغيير الموقف من روسيا، حيث ماطلت في تقديم مساعدة قيمتها 9 مليارات يورو إلى أوكرانيا، ولم تتمكن من تسليم دبابات وعدت برلين بها في وقت سابق إلى دول تقدم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
وبعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا راحت المفوضية الأوروبية تضع قيودا على التعامل مع روسيا، وحظرت استيراد سلع محددة من روسيا وخاصة النفط والفحم. واعتبرت موسكو هذه الإجراءات "العقابية" بمثابة إعلان حرب اقتصادية ضد روسيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية ضد روسيا ألحقت ضرر كبيرا بالاقتصاد العالمي.