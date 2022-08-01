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https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-إيران-تعتقل-عددا-من-أتباع-الطائفة-البهائية-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1065850545.html
إعلام: إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
إعلام: إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية عددا من أتباع الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنهم نقلوا معلومات إلى المركز البهائي في الدولة العبرية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:39+0000
2022-08-01T12:39+0000
إسرائيل
إيران
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وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي في إيران، إن المشتبه بهم لهم صلات بالمركز البهائي في إسرائيل "بيت العدل" وجمعوا ونقلوا معلومات إلى هناك، على ما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال".و"بيت العدل" هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذا العقيدة ومقره حيفا، شمالي إسرائيل.من النادر أن تبلغ الوزارة عن اعتقال أتباع الديانة البهائية. ولم يذكر التقرير عدد المعتقلين.وبحسب تقارير واردة من إيران، داهمت القوات الأمنية، أمس الأحد، منازل عشرات المواطنين البهائيين في مناطق متفرقة من البلاد، وأثناء تفتيشها ومصادرتها للمتعلقات الشخصية لهؤلاء المواطنين، قامت باعتقال عدد منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الأمن-الإيراني-يفكك-خلية-تجسس-مكونة-من-5-أفراد-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-1065678952.html
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إسرائيل, إيران

إعلام: إيران تعتقل عددا من أتباع الطائفة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

12:39 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية عددا من أتباع الديانة البهائية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مؤكدة أنهم نقلوا معلومات إلى المركز البهائي في الدولة العبرية.
وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون الحكومي في إيران، إن المشتبه بهم لهم صلات بالمركز البهائي في إسرائيل "بيت العدل" وجمعوا ونقلوا معلومات إلى هناك، على ما نقلت صحيفة "إيران إنترناشيونال".
و"بيت العدل" هو المجلس الدولي للعقيدة البهائية وأعلى هيئة لصنع القرار في هذا العقيدة ومقره حيفا، شمالي إسرائيل.
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من النادر أن تبلغ الوزارة عن اعتقال أتباع الديانة البهائية. ولم يذكر التقرير عدد المعتقلين.
وبحسب تقارير واردة من إيران، داهمت القوات الأمنية، أمس الأحد، منازل عشرات المواطنين البهائيين في مناطق متفرقة من البلاد، وأثناء تفتيشها ومصادرتها للمتعلقات الشخصية لهؤلاء المواطنين، قامت باعتقال عدد منهم.
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