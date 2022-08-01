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https://arabic.sputniknews.com/20220801/الرئيس-الجزائري-يعلن-استعداد-بلاده-للانضمام-إلى-بريكس-1065825166.html
الرئيس الجزائري يعلن استعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
الرئيس الجزائري يعلن استعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T04:24+0000
2022-08-01T04:24+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة الميادين عن الرئيس الجزائري قوله إن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط للانضمام إلى منظمة "بريكس" ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.وتضم "بريكس" وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا حاليًا.وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.
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العالم العربي

الرئيس الجزائري يعلن استعداد بلاده للانضمام إلى "بريكس"

04:24 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Б. Баратовمدينة الجزائر
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Б. Баратов
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صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للانضمام إلى منظمة "بريكس".
ونقلت قناة الميادين عن الرئيس الجزائري قوله إن الجزائر لديها تقريبًا كافة الشروط للانضمام إلى منظمة "بريكس" ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.
وتضم "بريكس" وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا حاليًا.
وقد أخبر سفير نيجيريا لدى روسيا، عبدالله شيخو، وكالة "سبوتنيك" في يوليو/تموز الماضي عن استعداد بلاده لتقديم طلب العضوية إلى منظمة "بريكس" في وقت قريب.
وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب "بريكس" المملكة السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.
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