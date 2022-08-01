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المملكة المتحدة تخفف العقوبات ضد روسيا المتعلقة بالتأمين في صناعة الطيران
المملكة المتحدة تخفف العقوبات ضد روسيا المتعلقة بالتأمين في صناعة الطيران
خفضت المملكة المتحدة بعض القيود المرتبطة بروسيا والمتعلقة بصناعة الطيران، كقطاع التأمين، دون أن ينطبق ذلك على السلع والتقنيات العسكرية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:20+0000
2022-08-01T17:20+0000
العالم
روسيا
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ووفقا لما ورد في وثيقة نُشرت على موقع "kommersant"، فقد "تمت مراجعة الترخيص العام لإزالته من الفقرة 1 (ح) من اللائحة 28 (بشأن الخدمات والتسهيلات المالية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا الخاضعة لقيود الاستيراد). يسمح هذا بتوفير التأمين وإعادة التأمين لشخص مرتبط بروسيا فيما يتعلق بالعناصر المشار إليها في الفقرة 1 (أ)، مع مراعاة القيود وشروط الترخيص الأوسع".ويترتب على الوثيقة أن تنطبق هذه التدابير على بعض منتجات وتقنيات الطيران، بما في ذلك محركات التوربينات الغازية للطائرات والمكونات المصممة خصيصا لها، وفقا لموقع "kommersant".وفي 21 يوليو/تموز، قرر الاتحاد الأوروبي سحب مجموعة من السلع والخدمات لصناعة الطيران من الحظر المفروض على توريد السلع والخدمات إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/مادة-وقائية-جديدة-للفضاء-والطيران-في-روسيا-تتحمل-حرارة-أعلى-من-2000-درجة-مئوية-1065603524.html
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العالم, روسيا, طيران, الممكلة المتحدة

المملكة المتحدة تخفف العقوبات ضد روسيا المتعلقة بالتأمين في صناعة الطيران

17:20 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Nina Padalko / الذهاب إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Nina Padalko
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خفضت المملكة المتحدة بعض القيود المرتبطة بروسيا والمتعلقة بصناعة الطيران، كقطاع التأمين، دون أن ينطبق ذلك على السلع والتقنيات العسكرية.
ووفقا لما ورد في وثيقة نُشرت على موقع "kommersant"، فقد "تمت مراجعة الترخيص العام لإزالته من الفقرة 1 (ح) من اللائحة 28 (بشأن الخدمات والتسهيلات المالية المتعلقة بالسلع والتكنولوجيا الخاضعة لقيود الاستيراد). يسمح هذا بتوفير التأمين وإعادة التأمين لشخص مرتبط بروسيا فيما يتعلق بالعناصر المشار إليها في الفقرة 1 (أ)، مع مراعاة القيود وشروط الترخيص الأوسع".
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ويترتب على الوثيقة أن تنطبق هذه التدابير على بعض منتجات وتقنيات الطيران، بما في ذلك محركات التوربينات الغازية للطائرات والمكونات المصممة خصيصا لها، وفقا لموقع "kommersant".
وفي 21 يوليو/تموز، قرر الاتحاد الأوروبي سحب مجموعة من السلع والخدمات لصناعة الطيران من الحظر المفروض على توريد السلع والخدمات إلى روسيا.
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