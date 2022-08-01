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https://arabic.sputniknews.com/20220801/انطلاق-صاروخ-سيوز-21-في-من-قاعدة-بيليستيك-الروسية-مع-قمر-صناعي-عسكري-1065874192.html
انطلاق صاروخ "سيوز-2.1 في" من قاعدة بيليستيك الروسية مع قمر صناعي عسكري
انطلاق صاروخ "سيوز-2.1 في" من قاعدة بيليستيك الروسية مع قمر صناعي عسكري
أعلنت إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن صاروخ "سيوز -2.1 في"، الذي أطلق مساء الاثنين من قاعدة بليسيتسك الفضائية، سيضع في المدار مركبة... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T21:07+0000
2022-08-01T21:07+0000
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم الاثنين، 1 أغسطس/آب، بالضبط (في الساعة) 23:25 (بتوقيت موسكو) من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (بليسيتسك كوزمودروم)، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء بنجاح مركبة الإطلاق الخفيفة (Soyuz-2.1 V) مع مركبة فضائية تم تطويرها لتخدم مصالح روسيا الاتحادية". أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن اختبارات الطيران لنظام صاروخ الفضاء "سيوز 2" بدأت في بليسيتسك في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. حل هذا الصاروخ محل صاروخ "سيوز يو" الذي تم تشغيله في مركز الفضاء الشمالي من عام 1973 إلى عام 2012.وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ 435 عملية إطلاق لصواريخ من طراز "سيوز يو (Soyuz-U) من بليسيتسك، وتم وضع نحو 430 مركبة فضائية لأغراض مختلفة في المدار.
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روسيا

انطلاق صاروخ "سيوز-2.1 في" من قاعدة بيليستيك الروسية مع قمر صناعي عسكري

21:07 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Press Service of Roscosmos
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أعلنت إدارة المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، أن صاروخ "سيوز -2.1 في"، الذي أطلق مساء الاثنين من قاعدة بليسيتسك الفضائية، سيضع في المدار مركبة فضائية طورت لصالح وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يوم الاثنين، 1 أغسطس/آب، بالضبط (في الساعة) 23:25 (بتوقيت موسكو) من محطة الفضاء الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (بليسيتسك كوزمودروم)، أطلق الطاقم القتالي التابع لقوات الفضاء بنجاح مركبة الإطلاق الخفيفة (Soyuz-2.1 V) مع مركبة فضائية تم تطويرها لتخدم مصالح روسيا الاتحادية".

يشار إلى أن عمليات ما قبل الإطلاق وإطلاق الصاروخ تمت في الوضع الطبيعي. تم التحكم في إطلاق الصاروخ وتحليقه بواسطة نظام تحكم آلي أرضي. لم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.

أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن اختبارات الطيران لنظام صاروخ الفضاء "سيوز 2" بدأت في بليسيتسك في 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004. حل هذا الصاروخ محل صاروخ "سيوز يو" الذي تم تشغيله في مركز الفضاء الشمالي من عام 1973 إلى عام 2012.
وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ 435 عملية إطلاق لصواريخ من طراز "سيوز يو (Soyuz-U) من بليسيتسك، وتم وضع نحو 430 مركبة فضائية لأغراض مختلفة في المدار.
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