https://arabic.sputniknews.com/20220801/صادرات-السعودية-من-النفط-الخام-تقفز-لأعلى-مستوى-في-أكثر-من-عامين-1065864301.html

صادرات السعودية من النفط الخام تقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين

صادرات السعودية من النفط الخام تقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين

قفزت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020، وسط ضغوط دولية لخفض أسعار النفط المرتفعة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T16:30+0000

2022-08-01T16:30+0000

2022-08-01T16:30+0000

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أسعار النفط اليوم

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وصلت الشحنات البحرية المرصودة من المملكة إلى نحو 7.5 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ". يقارن ذلك مع 6.6 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران.تتعرض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لضغوط متزايدة لضخ مزيد من الخام، حيث يتم تتداول أسعار النفط حول 100 دولار للبرميل وتسهم في التضخم العالمي.قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إنه يتوقع زيادة الإنتاج من السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، بعد زيارة تاريخية للمملكة - رغم أنه غادر الرياض دون تعهد فوري.يعمل تحالف "أوبك +" على زيادة الإنتاج تدريجيا على مدار عام تقريبا، حيث يتخلص من قيود الإنتاج المفروضة في وقت مبكر من الوباء.قفزت صادرات الخام السعودية إلى الصين، الوجهة الرئيسية، إلى متوسط ​​1.65 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. تجاوزت الشحنات إلى الهند مليون برميل يوميا لأول مرة منذ أبريل 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/العالم-يترقب-قرار-أوبك--هذا-الأسبوع-بعد-ضغوط-بايدن-على-السعودية-1065862558.html

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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم