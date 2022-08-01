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عقيلة صالح يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا ويعتبر تدخل الأمم المتحدة سببا للانقسام في ليبيا
عقيلة صالح يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا ويعتبر تدخل الأمم المتحدة سببا للانقسام في ليبيا
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن "حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية"، مشددا على ضرورة أن "تعطى الفرصة لها على الأقل ثلاثة أو 4... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:33+0000
2022-08-01T14:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال صالح، في مقابلة مع "فرانس 24"، أن "حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها"، مبينا أن "تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام".وأشار إلى أن "الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات"، قائلا إن "المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة"، مشددا على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.ولفت إلى "الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات"، مؤكدا أن "هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا ويعتبر تدخل الأمم المتحدة سببا للانقسام في ليبيا

14:33 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / DENIS BALIBOUSE
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن "حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية"، مشددا على ضرورة أن "تعطى الفرصة لها على الأقل ثلاثة أو 4 أشهر قبل الحكم عليها".
وقال صالح، في مقابلة مع "فرانس 24"، أن "حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها"، مبينا أن "تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام".
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
ستيفاني وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا وتحمل القادة السياسيين المسؤولية تجاه مواطنيهم
أمس, 18:46 GMT
وأشار إلى أن "الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات"، قائلا إن "المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة"، مشددا على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.
ولفت إلى "الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات"، مؤكدا أن "هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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