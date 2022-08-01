https://arabic.sputniknews.com/20220801/عقيلة-صالح-يطالب-بمنح-فرصة-لحكومة-باشاغا-ويعتبر-تدخل-الأمم-المتحدة-سببا-للانقسام-في-ليبيا-1065858231.html

عقيلة صالح يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا ويعتبر تدخل الأمم المتحدة سببا للانقسام في ليبيا

عقيلة صالح يطالب بمنح فرصة لحكومة باشاغا ويعتبر تدخل الأمم المتحدة سببا للانقسام في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، أن "حكومة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية"، مشددا على ضرورة أن "تعطى الفرصة لها على الأقل ثلاثة أو 4... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:33+0000

2022-08-01T14:33+0000

2022-08-01T14:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال صالح، في مقابلة مع "فرانس 24"، أن "حكومة الدبيبة غير شرعية وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها"، مبينا أن "تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف، وساهم في الانقسام".وأشار إلى أن "الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات"، قائلا إن "المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة"، مشددا على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقا للاتفاق السياسي.ولفت إلى "الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات"، مؤكدا أن "هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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أخبار ليبيا اليوم