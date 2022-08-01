https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-8-أشخاص-إثر-حريق-في-مستشفى-بولاية-ماديا-براديش-الهندية-فيديو-1065853683.html
مصرع 8 أشخاص إثر حريق في مستشفى بولاية ماديا براديش الهندية.. فيديو
مصرع 8 أشخاص إثر حريق في مستشفى بولاية ماديا براديش الهندية.. فيديو
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، بعد اندلاع حريق هائل في مستشفى خاص في مدينة جبلبور بولاية ماديا براديش الهندية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:35+0000
2022-08-01T13:35+0000
2022-08-01T13:40+0000
أخبار الهند اليوم
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وقع الحادث حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم، حيث اندلع حريق في مستشفى نيو لايف متعدد التخصصات في منطقة تشاندال بهاتا بالمدينة، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".وقال مصدر أمني: "تم تأكيد ثماني ضحايا حتى الآن، مع وجود حالتين حرجتين. تم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة بالمدينة. حتى الآن، لا يوجد أحد محاصر داخل المستشفى".وبحسب المصادر فإن العدد الدقيق للمصابين لم يتضح بعد، ومن بين الوفيات الثماني، قد يكون 3-4 من موظفي المستشفى.وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق الذي يشتبه في أنه ناجم عن انفجار المولد الموجود في المستشفى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
مصرع 8 أشخاص إثر حريق في مستشفى بولاية ماديا براديش الهندية.. فيديو
13:35 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 13:40 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، بعد اندلاع حريق هائل في مستشفى خاص في مدينة جبلبور بولاية ماديا براديش الهندية.
وقع الحادث حوالي الساعة 3 بعد ظهر اليوم، حيث اندلع حريق في مستشفى نيو لايف متعدد التخصصات في منطقة تشاندال بهاتا بالمدينة، وفق صحيفة
"تايمز أوف إنديا".
وقال مصدر أمني: "تم تأكيد ثماني ضحايا حتى الآن، مع وجود حالتين حرجتين. تم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة بالمدينة. حتى الآن، لا يوجد أحد محاصر داخل المستشفى".
وبحسب المصادر فإن العدد الدقيق للمصابين لم يتضح بعد، ومن بين الوفيات الثماني، قد يكون 3-4 من موظفي المستشفى.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق الذي يشتبه في أنه ناجم عن انفجار المولد الموجود في المستشفى.