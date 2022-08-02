https://arabic.sputniknews.com/20220802/إسبانيا-تحقق-في-حوادث-وخز-سيدات-بالإبر-في-أماكن-مزدحمة-1065920513.html
إسبانيا تحقق في حوادث وخز سيدات بالإبر في أماكن مزدحمة
إسبانيا تحقق في حوادث وخز سيدات بالإبر في أماكن مزدحمة
تحقق الشرطة الإسبانية في سلسلة من حوادث وخز سيدات بإبر في نواد مزدحمة في أعقاب حوادث مماثلة في بريطانيا وفرنسا. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T20:01+0000
2022-08-02T20:01+0000
2022-08-02T20:01+0000
حوادث
نساء
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وأثارت الحوادث، التي تم إبلاغ الشرطة الإسبانية بها أو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، المخاوف من أن المتحرشين ربما وجدوا نوعا من المشروبات لاستخدامه في الإيقاع بالسيدات، بحسب "فرانس برس".وحتى الآن، لم يكتشف آثار لأدوية أو منتجات سامة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي متعلقة بهذه الحوادث.على مدار الأسبوعين الماضيين، سجلت الشرطة 23 حادثة في كتالونيا معظمها في بلدة يوريت دي مار السياحية وبرشلونة، و12 في إقليم الباسك.وجاءت روايات الضحايا متشابهة. وقالت شرطة الباسك إن المرأة وهي عادة شابة تشعر بوخز إبرة في الذراع أو الساق ثم تشعر بالدوار أو النعاس.تطلب الشرطة من أي شخص يعتقد أنه مستهدف الذهاب إلى مركز صحي في أسرع وقت ممكن والإبلاغ عن الحادث.تم الإبلاغ عن سلسلة من حالات "الوخز بالإبر" في بريطانيا عام 2021 وفي فرنسا هذا العام.سجلت إسبانيا الحوادث الأولى في أوائل يوليو/ تموز، خلال مهرجان بامبلونا لركض الثيران.
https://arabic.sputniknews.com/20210916/الشرطة-الإسبانية-تخلي-منطقة-بوسط-مدينة-أوفيدو-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-1050165699.html
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حوادث, نساء
إسبانيا تحقق في حوادث وخز سيدات بالإبر في أماكن مزدحمة
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تحقق الشرطة الإسبانية في سلسلة من حوادث وخز سيدات بإبر في نواد مزدحمة في أعقاب حوادث مماثلة في بريطانيا وفرنسا.
وأثارت الحوادث، التي تم إبلاغ الشرطة الإسبانية بها أو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، المخاوف من أن المتحرشين ربما وجدوا نوعا من المشروبات لاستخدامه في الإيقاع بالسيدات، بحسب "فرانس برس".
16 سبتمبر 2021, 09:55 GMT
وحتى الآن، لم يكتشف آثار لأدوية أو منتجات سامة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي متعلقة بهذه الحوادث.
على مدار الأسبوعين الماضيين، سجلت الشرطة 23 حادثة في كتالونيا معظمها في بلدة يوريت دي مار السياحية وبرشلونة، و12 في إقليم الباسك.
وجاءت روايات الضحايا متشابهة. وقالت شرطة الباسك
إن المرأة وهي عادة شابة تشعر بوخز إبرة في الذراع أو الساق ثم تشعر بالدوار أو النعاس.
تطلب الشرطة من أي شخص يعتقد أنه مستهدف الذهاب إلى مركز صحي في أسرع وقت ممكن والإبلاغ عن الحادث.
تم الإبلاغ عن سلسلة من حالات "الوخز بالإبر" في بريطانيا عام 2021 وفي فرنسا هذا العام.
سجلت إسبانيا الحوادث الأولى في أوائل يوليو/ تموز، خلال مهرجان بامبلونا لركض الثيران.