https://arabic.sputniknews.com/20220802/إيفان-تشاي-شاي-روسي-فريد-بفوائد-مميزة--1065880661.html

"إيفان تشاي" شاي روسي فريد بفوائد مميزة

"إيفان تشاي" شاي روسي فريد بفوائد مميزة

تعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي تقوم بزراعة وإنتاج "إيفان تشاي" المعروف كمشروب شاي يصنع من خلال خلطة تحتوي على أعشاب طبيعية مميزة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T07:44+0000

2022-08-02T07:44+0000

2022-08-02T07:44+0000

مجتمع

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ويضم محتوى هذا الشاي الروسي أعشابا وورود طبيعية أبرزها الزهرة الأرجوانية الموجودة في كل بقعة على الأرض الروسية، حيث يقوم السكان باستخدامها في مجالات مختلفة وأهمها صناعة الشاي الروسي "إيفان تشاي".وبحسب الدراسات الطبية أكد الشاي فوائده المختلفة حيث يتم تحضيره كمشروب ساخن أو بارد ويمثل بديلا مهما للشاي السيلاني أو القهوة الأفريقية ومشروب الصودا العادي.ما هو شاي "إيفان تشاي"؟يتكون الشاي الروسي من الأعشاب النارية، التي تنمو بسرعة كبيرة وتتواجد في أكثرية المناطق الروسية ويصل ارتفاع هذه الأعشاب في بعض الأحيان إلى مترين ولها أوراق على شكل إسفين ويتم تسميتها في بعض الدول بالزهرة الأرجوانية أو الوردية. لماذا سمي الشاي بإيفان؟ يُعتقد أنه في الماضي نُسب اسم إيفان إلى الزهرة لقدرتها على تقوية صحة الرجل وقوته، حيث لدى الشاي تسمية أخرى وهو شاي كوبورسكي والذي ينسب لقرية كوبوري، حيث تم إنتاجه هناك في القرن الثامن عشر.فوائد شاي إيفانأظهرت الدراسات التي أجريت على التركيب الكيميائي لمحتوى الشاي أنه يحتوي على العديد من المواد النشطة بيولوجيًا في أجزاء مختلفة من النباتات، حيث تحتوي الجذور على الكربوهيدرات (النشا والسكر والبكتين) والقلويدات والعفص.ومن بين الأشياء أخرى، يحتوي شاي "إيفان" على الأحماض العضوية والفلافونويد والفيتوستيرول، بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من المعادن: الحديد، والنحاس والمنغنيز والكالسيوم، كما لا يحتوي على مادة الكافيين وحمض الأكساليك."إيفان تشاي" في الطبتشير لجنة المنتجات العشبية الطبية التابعة للوكالة الطبية الأوروبية (EMA) إلى أن "إيفان تشاي" يستخدم لمعالجة البروستات ومشاكل مرتبطة بالجهاز البولي. كما يساهم وجود مواد البكتين وكمية كبيرة من الأحماض العضوية في الشاي بإزالة السموم من الجسم.كما تساعد الأعشاب الموجودة في الشاي في تخفيف أنواع مختلفة من الألم وتقليل الحمى ومكافحة الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأعشاب النارية على تهدئة الجهاز العصبي ولها خصائص مهدئة معتدلة وتساعد على تقليل العدوانية والإجهاد.كما يستخدم "إيفان تشاي" في مجالات أخرى أبرزها الطبخ وصناعة المكياج ومساحيق التجميل المختلفة.

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مجتمع