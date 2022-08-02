https://arabic.sputniknews.com/20220802/الداخلية-الإماراتية-توجه-طلبا-للجمهور-بشأن-الطقس-1065904670.html
"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس
"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس
طالبت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور بكافة فئاته، بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:02+0000
2022-08-02T13:02+0000
2022-08-02T13:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب صحيفة البيان الإماراتية، دعت الوزارة الجمهور إلى الابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة. وخصت الوزارة أخبار الطقس، حيث طمأنت الجمهور على أن الأجهزة المعنية على استعداد كامل للتعامل مع أي تقلبات في الجو. وفعلت وزارة الداخلية الإماراتية خطط الطوارئ مع توقعات بأن تتعرض البلد لموجة من عدم الاستقرار الجوي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس
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طالبت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور بكافة فئاته، بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وحسب صحيفة
البيان الإماراتية، دعت الوزارة الجمهور إلى الابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وخصت الوزارة أخبار الطقس، حيث طمأنت الجمهور على أن الأجهزة المعنية على استعداد كامل للتعامل مع أي تقلبات في الجو.
وفعلت وزارة الداخلية الإماراتية خطط الطوارئ مع توقعات بأن تتعرض البلد لموجة من عدم الاستقرار الجوي.