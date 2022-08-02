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https://arabic.sputniknews.com/20220802/الداخلية-الإماراتية-توجه-طلبا-للجمهور-بشأن-الطقس-1065904670.html
"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس
"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس
طالبت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور بكافة فئاته، بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:02+0000
2022-08-02T13:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب صحيفة البيان الإماراتية، دعت الوزارة الجمهور إلى الابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة. وخصت الوزارة أخبار الطقس، حيث طمأنت الجمهور على أن الأجهزة المعنية على استعداد كامل للتعامل مع أي تقلبات في الجو. وفعلت وزارة الداخلية الإماراتية خطط الطوارئ مع توقعات بأن تتعرض البلد لموجة من عدم الاستقرار الجوي.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"الداخلية" الإماراتية توجه طلبا للجمهور بشأن الطقس

13:02 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEسيول في الإمارات
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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طالبت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور بكافة فئاته، بضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وحسب صحيفة البيان الإماراتية، دعت الوزارة الجمهور إلى الابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة.
وخصت الوزارة أخبار الطقس، حيث طمأنت الجمهور على أن الأجهزة المعنية على استعداد كامل للتعامل مع أي تقلبات في الجو.
وفعلت وزارة الداخلية الإماراتية خطط الطوارئ مع توقعات بأن تتعرض البلد لموجة من عدم الاستقرار الجوي.
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