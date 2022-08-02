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الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو
الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" قائمة الدول المشاركة في مهمة "قوات كوسوفو" (KFOR) في كوسوفو (المعترف بها من طرف واحد) 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:51+0000
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تشارك 27 دولة (20 منها عضو في حلف الناتو) في مهمة حفظ السلام التابعة لـ "قوة كوسوفو" في كوسوفو مع ما يقرب 4000 شخص.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, كوسوفو, صربيا

الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو

09:51 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 02.08.2022)
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" قائمة الدول المشاركة في مهمة "قوات كوسوفو" (KFOR) في كوسوفو (المعترف بها من طرف واحد)
تشارك 27 دولة (20 منها عضو في حلف الناتو) في مهمة حفظ السلام التابعة لـ "قوة كوسوفو" في كوسوفو مع ما يقرب 4000 شخص.
الدول التي تشارك في مهمة قوات كوسوفو في كوسفو (المعترف بها من طرف واحد) - سبوتنيك عربي
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