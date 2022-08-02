https://arabic.sputniknews.com/20220802/الدول-التي-تشارك-في-مهمة-قوات-كوسوفو-في-كوسفو-1065889565.html
الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو
الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" قائمة الدول المشاركة في مهمة "قوات كوسوفو" (KFOR) في كوسوفو (المعترف بها من طرف واحد) 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:51+0000
2022-08-02T09:51+0000
2022-08-02T09:54+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
كوسوفو
صربيا
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تشارك 27 دولة (20 منها عضو في حلف الناتو) في مهمة حفظ السلام التابعة لـ "قوة كوسوفو" في كوسوفو مع ما يقرب 4000 شخص.
كوسوفو
صربيا
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065889186_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a8fa07e08af4927d5fb2ffc5251f7de5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, كوسوفو, صربيا
الدول التي تشارك في مهمة "قوات كوسوفو" في كوسوفو
09:51 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" قائمة الدول المشاركة في مهمة "قوات كوسوفو" (KFOR) في كوسوفو (المعترف بها من طرف واحد)
تشارك 27 دولة (20 منها عضو في حلف الناتو) في مهمة حفظ السلام التابعة لـ "قوة كوسوفو" في كوسوفو مع ما يقرب 4000 شخص.