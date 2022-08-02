https://arabic.sputniknews.com/20220802/العراق-اندلاع-حريق-في-المنطقة-الخضراء-ببغداد-1065889475.html
العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
اندلع حريق، صباح اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:45+0000
2022-08-02T09:45+0000
2022-08-02T09:45+0000
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وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أكد مصدر أمني توجه قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق المندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء. واندلع الحريق داخل دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء، حسب حديث المصدر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
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اندلع حريق، صباح اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع
"السومرية نيوز" العراقي، أكد مصدر أمني توجه قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق المندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء.
واندلع الحريق داخل دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء، حسب حديث المصدر.