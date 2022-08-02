عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/العراق-اندلاع-حريق-في-المنطقة-الخضراء-ببغداد-1065889475.html
العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد
اندلع حريق، صباح اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:45+0000
2022-08-02T09:45+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987105_0:105:3073:1833_1920x0_80_0_0_908f5ab55ab70f955e3bcc18d1a95ad2.jpg
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أكد مصدر أمني توجه قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق المندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء. واندلع الحريق داخل دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء، حسب حديث المصدر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045987105_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_594f4cb466821574c1dea265df0eaf6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

العراق... اندلاع حريق في المنطقة الخضراء ببغداد

09:45 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Khalid Mohammed
تابعنا عبرTelegram
اندلع حريق، صباح اليوم الثلاثاء، بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أكد مصدر أمني توجه قوات الدفاع المدني لإخماد الحريق المندلع داخل كمية من النفايات في المنطقة الخضراء.
واندلع الحريق داخل دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء، حسب حديث المصدر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала