عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/سفارة-فرنسا-لدى-تونس-التونسيون-رابع-جنسية-يتم-منحها-تأشيرات-دخول-إلى-باريس-1065895020.html
سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس
سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس
أكدت السفارة الفرنسية لدى تونس أن التونسيين يمثلون رابع جنسية تم منحها تأشيرات دخول إلى العاصمة الفرنسية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:59+0000
2022-08-02T10:59+0000
أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
ووفقا لبيان نشرته السفارة الفرنسية لدى تونس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد مثّل التونسيون رابع جنسية يُمنح إليها أكبر عدد من التأشيرات إلى فرنسا.وعزت السفارة ذلك إلى تخفيف قيود السفر مع تراجع انتشار فيروس كورونا في العالم.وحول عدد تلك التأشيرات أكد بيان السفارة أنها منحت 30.000 تأشيرة لطالبيها خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.ولفت إلى أنه "خلال الفترة المذكورة تمت معالجة أكثر من 50.000 طلب تأشيرة، أي أكثر من 500 طلب في اليوم الواحد، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات بين سنتي 2020 و2021 اللتين تميزتا بانتشار واسع النطاق لوباء كوفيد-19".وعن عودة الطلاب التونسيين، أكد البيان أن السفارة تعمل على "تأمين العودة الطلابية 2022-2023 من خلال إجراء جديد لحجز المواعيد عبر آلية Campus France لتوفير 150 موعدا يوميا خلال شهر أغسطس/آب الجاري".
https://arabic.sputniknews.com/20211113/هل-وقعت-تونس-اتفاقا-سريا-لترحيل-مهاجريها-غير-النظاميين-من-فرنسا؟-1050695828.html
أخبار فرنسا
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار تونس اليوم

سفارة فرنسا لدى تونس: التونسيون رابع جنسية يتم منحها تأشيرات دخول إلى باريس

10:59 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبرTelegram
أكدت السفارة الفرنسية لدى تونس أن التونسيين يمثلون رابع جنسية تم منحها تأشيرات دخول إلى العاصمة الفرنسية.
ووفقا لبيان نشرته السفارة الفرنسية لدى تونس عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد مثّل التونسيون رابع جنسية يُمنح إليها أكبر عدد من التأشيرات إلى فرنسا.
وعزت السفارة ذلك إلى تخفيف قيود السفر مع تراجع انتشار فيروس كورونا في العالم.
وحول عدد تلك التأشيرات أكد بيان السفارة أنها منحت 30.000 تأشيرة لطالبيها خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2022.
وصول المهاجرين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
هل وقعت تونس اتفاقا سريا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا؟
13 نوفمبر 2021, 16:56 GMT
ولفت إلى أنه "خلال الفترة المذكورة تمت معالجة أكثر من 50.000 طلب تأشيرة، أي أكثر من 500 طلب في اليوم الواحد، وهو ما يعني ضعف عدد الطلبات بين سنتي 2020 و2021 اللتين تميزتا بانتشار واسع النطاق لوباء كوفيد-19".

وأوضح البيان أن السفارة "ستعزز طاقم القنصلية العامة خلال شهر سبتمبر/ أيلول من أجل التعامل مع الزيادة المحتملة في طلب التأشيرة بأكثر من 77% في عام واحد".

وعن عودة الطلاب التونسيين، أكد البيان أن السفارة تعمل على "تأمين العودة الطلابية 2022-2023 من خلال إجراء جديد لحجز المواعيد عبر آلية Campus France لتوفير 150 موعدا يوميا خلال شهر أغسطس/آب الجاري".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала