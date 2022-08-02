https://arabic.sputniknews.com/20220802/فلايت-رادار-طائرة-عسكرية-أمريكية-يشتبه-أنها-تقل-بيلوسي-تدخل-المجال-الجوي-لتايوان-الصينية-1065911180.html
"فلايت رادار": طائرة عسكرية أمريكية يشتبه أنها تقل بيلوسي تدخل المجال الجوي لتايوان الصينية
"فلايت رادار": طائرة عسكرية أمريكية يشتبه أنها تقل بيلوسي تدخل المجال الجوي لتايوان الصينية
دخلت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية، يحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، المجال الجوي لجزيرة تايوان (الصينية). 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:41+0000
2022-08-02T14:41+0000
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وبحسب موقع "Flightradar24" (فلايت رادار)، فإن طائرة من نوع "بوينغ C-40C"، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى الجزيرة، لكنها لم تبدأ بعد في الهبوط حتى اللحظة.وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة ربما كانت تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اتجهت نحو تايوان اليوم الثلاثاء، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار" للتعقب.بدوره، أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة.من جهتها، ذكرت بوابة الأخبار التايوانية ETtoday أن الوفد الأمريكي سيهبط بين الساعة 9:00 مساءً. حتى 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي (13:00 حتي 14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء في مطار تايبيه سونغشان، ومن المتوقع أن تجتمع بيلوسي مع كبار المسؤولين في تايوان (الصينية) صباح الأربعاء.وكانت بيلوسي قد زارت ماليزيا في وقت سابق اليوم، وأقلعت الطائرة الخاصة التي أقلتها إلى ماليزيا من كوالالمبور في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب موقع "mingpao".
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الصين, العالم, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
"فلايت رادار": طائرة عسكرية أمريكية يشتبه أنها تقل بيلوسي تدخل المجال الجوي لتايوان الصينية
14:41 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:45 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
دخلت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية، يحتمل أنها تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها، المجال الجوي لجزيرة تايوان (الصينية).
وبحسب موقع "Flightradar24" (فلايت رادار)، فإن طائرة من نوع "بوينغ C-40C"، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى الجزيرة، لكنها لم تبدأ بعد في الهبوط حتى اللحظة.
وكانت الأنباء قد أفادت في وقت سابق
بأن طائرة ربما كانت تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اتجهت نحو تايوان اليوم الثلاثاء، حسبما أظهر موقع "فلايت رادار" للتعقب.
بدوره، أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة.
وقال موقع "فلايت رادار" لخدمة تتبع الطائرات إن الطائرة التي يتتبعها أكثر من 330 ألف مستخدم، تحلق حاليا فوق جزيرة سولاويزي الإندونيسية، في حين لم تحدد الرحلة التي تحمل علامة الاتصال "SPAR19" وجهتها، كما أنه من غير المعروف ما إذا كانت بيلوسي على متنها.
من جهتها، ذكرت بوابة الأخبار التايوانية ETtoday أن الوفد الأمريكي سيهبط بين الساعة 9:00 مساءً. حتى 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي (13:00 حتي 14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء في مطار تايبيه سونغشان، ومن المتوقع أن تجتمع بيلوسي مع كبار المسؤولين في تايوان (الصينية) صباح الأربعاء.
وكانت بيلوسي قد زارت ماليزيا في وقت سابق اليوم، وأقلعت الطائرة الخاصة التي أقلتها إلى ماليزيا من كوالالمبور في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب موقع "mingpao
".