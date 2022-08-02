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37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج
37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج
قتل 37 شخصا، وأصيب 13 آخرون في حادثي سير بساحل العاج. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:38+0000
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ووقع الحادثان قرب منطقتي أبيدجان وياموسوكرو، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.وأدى حادث بين شاحنة نقل بضائع وسيارة صغيرة لسقوط 21 قتيلا. وفي ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة على حافلته ما أدى إلى سقوطها في واد، وبلغت الحصيلة 24 ضحية بينهم 16 قتيلا.
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37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج

06:38 GMT 02.08.2022
© flickr.com / jbdodaneساحل العاج
ساحل العاج - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© flickr.com / jbdodane
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قتل 37 شخصا، وأصيب 13 آخرون في حادثي سير بساحل العاج.
ووقع الحادثان قرب منطقتي أبيدجان وياموسوكرو، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأدى حادث بين شاحنة نقل بضائع وسيارة صغيرة لسقوط 21 قتيلا.
وفي ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة على حافلته ما أدى إلى سقوطها في واد، وبلغت الحصيلة 24 ضحية بينهم 16 قتيلا.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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