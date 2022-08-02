https://arabic.sputniknews.com/20220802/37-قتيلا-في-حادثي-سير-بساحل-العاج-1065878371.html
37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج
37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج
قتل 37 شخصا، وأصيب 13 آخرون في حادثي سير بساحل العاج. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T06:38+0000
2022-08-02T06:38+0000
2022-08-02T06:38+0000
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ووقع الحادثان قرب منطقتي أبيدجان وياموسوكرو، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.وأدى حادث بين شاحنة نقل بضائع وسيارة صغيرة لسقوط 21 قتيلا. وفي ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة على حافلته ما أدى إلى سقوطها في واد، وبلغت الحصيلة 24 ضحية بينهم 16 قتيلا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
37 قتيلا في حادثي سير بساحل العاج
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قتل 37 شخصا، وأصيب 13 آخرون في حادثي سير بساحل العاج.
ووقع الحادثان قرب منطقتي أبيدجان وياموسوكرو، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية.
وأدى حادث بين شاحنة نقل بضائع وسيارة صغيرة لسقوط 21 قتيلا.
وفي ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة على حافلته ما أدى إلى سقوطها في واد، وبلغت الحصيلة 24 ضحية بينهم 16 قتيلا.