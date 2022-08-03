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https://arabic.sputniknews.com/20220803/إعلام-إصابة-أكثر-من-100-امرأة-بعد-استنشاق-غاز-غامض-في-مصنع-هندي-1065946042.html
إعلام: إصابة أكثر من 100 امرأة بعد استنشاق غاز غامض في مصنع هندي
إعلام: إصابة أكثر من 100 امرأة بعد استنشاق غاز غامض في مصنع هندي
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 100 امرأة يعملن في مصنع للملابس في الهند أصبن بالمرض بعد استنشاق غاز سام غير معروف. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:41+0000
2022-08-03T12:41+0000
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أخبار الهند اليوم
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن هذه هي الحادثة الثانية التي تنطوي على اشتباه في تسرب غاز في مصنع شركة "أباريل كومباني برانديكس إنديا" في ولاية أندرا براديش في أقل من شهرين بعد أن شعرت 300 امرأة بالتوعك في يونيو/ حزيران.وأشارت التقارير إلى أن حوالي 4000 امرأة كن يعملن في المنشأة يوم الثلاثاء عندما اشتكى البعض منهن من الغثيان والصداع والسعال والاختناق. وقالت الشركة إنه كانت هناك رائحة كريهة وتم نقل بعض النساء إلى المستشفى كإجراء احترازي. ويقال أن حالتهن مستقرة.
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العالم, أخبار الهند اليوم

إعلام: إصابة أكثر من 100 امرأة بعد استنشاق غاز غامض في مصنع هندي

12:41 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / Sajjad Hussainنساء ينظرن إلى حريق في مصنع في نيودلهي، الهند 9 ديسمبر 2019
نساء ينظرن إلى حريق في مصنع في نيودلهي، الهند 9 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Sajjad Hussain
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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 100 امرأة يعملن في مصنع للملابس في الهند أصبن بالمرض بعد استنشاق غاز سام غير معروف.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن هذه هي الحادثة الثانية التي تنطوي على اشتباه في تسرب غاز في مصنع شركة "أباريل كومباني برانديكس إنديا" في ولاية أندرا براديش في أقل من شهرين بعد أن شعرت 300 امرأة بالتوعك في يونيو/ حزيران.
وأشارت التقارير إلى أن حوالي 4000 امرأة كن يعملن في المنشأة يوم الثلاثاء عندما اشتكى البعض منهن من الغثيان والصداع والسعال والاختناق. وقالت الشركة إنه كانت هناك رائحة كريهة وتم نقل بعض النساء إلى المستشفى كإجراء احترازي. ويقال أن حالتهن مستقرة.
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