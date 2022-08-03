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الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سفير جمهورية كولومبيا لدى بلاده خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:48+0000
2022-08-03T13:48+0000
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يأتي تكريم السفير الكولومبي بعد انتهاء فترة عمله لدى الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقلدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي السفير الكولومبي الوسام. وأكدت الهاشمي حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في شتى المجالات، مثمنة جهود السفير في تعزيز التعاون الثنائي.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

13:48 GMT 03.08.2022
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© flickr.com / Picasa
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منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سفير جمهورية كولومبيا لدى بلاده خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
يأتي تكريم السفير الكولومبي بعد انتهاء فترة عمله لدى الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقلدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي السفير الكولومبي الوسام.
وأكدت الهاشمي حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في شتى المجالات، مثمنة جهود السفير في تعزيز التعاون الثنائي.
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