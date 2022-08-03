https://arabic.sputniknews.com/20220803/الإمارات-تمنح-السفير-الكولومبي-وسام-الاستقلال-من-الدرجة-الأولى-1065948669.html
الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سفير جمهورية كولومبيا لدى بلاده خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:48+0000
2022-08-03T13:48+0000
2022-08-03T13:48+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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يأتي تكريم السفير الكولومبي بعد انتهاء فترة عمله لدى الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقلدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي السفير الكولومبي الوسام. وأكدت الهاشمي حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في شتى المجالات، مثمنة جهود السفير في تعزيز التعاون الثنائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تمنح السفير الكولومبي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى
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منح رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان سفير جمهورية كولومبيا لدى بلاده خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
يأتي تكريم السفير الكولومبي بعد انتهاء فترة عمله لدى الإمارات العربية المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقلدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي السفير الكولومبي الوسام.
وأكدت الهاشمي حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في شتى المجالات، مثمنة جهود السفير في تعزيز التعاون الثنائي.