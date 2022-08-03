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البرلمان اللبناني يشكر تركيا على تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية
البرلمان اللبناني يشكر تركيا على تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية
توجه البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى الحكومة التركية على مبادرتها بتقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:44+0000
2022-08-03T12:44+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تغريدة لرئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله: "باسم لجنة الصحة النيابية أتوجه بالشكر إلى الدولة التركية، على مبادرتها في تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضانا".تأتي تصريحات بلال عبد الله في أعقاب إقامة مراسم في جامعة لبنان، أمس الثلاثاء، لتسليم مساعدات تركية تضم 90 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، والسفير التركي لدى بيروت باريش أولوصوي.يذكر أن لبنان يواجه سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بدأت بالتفاقم من دون وجود حلول لها في الأفق.وفي وقت ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بعد انتهاء استحقاق الانتخابات النيابية 3 آلاف ليرة لبنانية خلال يومين، يعيش اللبنانيون على وقع أزمة رغيف ومحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة.وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.
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لبنان, العالم العربي

البرلمان اللبناني يشكر تركيا على تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

12:44 GMT 03.08.2022
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo
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توجه البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، بالشكر إلى الحكومة التركية على مبادرتها بتقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية تغريدة لرئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله: "باسم لجنة الصحة النيابية أتوجه بالشكر إلى الدولة التركية، على مبادرتها في تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضانا".
وتابع النائب: "هذه الهبة مساهمة من تركيا في دعم الأمن الصحي والدوائي للمواطن اللبناني الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا بفعل الأزمة الاقتصادية".
تأتي تصريحات بلال عبد الله في أعقاب إقامة مراسم في جامعة لبنان، أمس الثلاثاء، لتسليم مساعدات تركية تضم 90 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، والسفير التركي لدى بيروت باريش أولوصوي.
يذكر أن لبنان يواجه سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة بدأت بالتفاقم من دون وجود حلول لها في الأفق.
وفي وقت ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بعد انتهاء استحقاق الانتخابات النيابية 3 آلاف ليرة لبنانية خلال يومين، يعيش اللبنانيون على وقع أزمة رغيف ومحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة.
وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.
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