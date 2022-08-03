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https://arabic.sputniknews.com/20220803/السفير-الياباني-لدى-الرياض-بلادنا-تستهلك-120-طنا-من-التمور-السعودية-سنويا-1065938898.html
السفير الياباني لدى الرياض: بلادنا تستهلك 120 طنا من التمور السعودية سنويا
السفير الياباني لدى الرياض: بلادنا تستهلك 120 طنا من التمور السعودية سنويا
صرح السفير الياباني لدى السعودية فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تستهلك أكثر من 120 طنا من التمور السعودية سنويا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:09+0000
2022-08-03T10:09+0000
السعودية
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جاء ذلك خلال زيارة فوميو إيواي لمهرجان بريدة للتمور، الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية بمنطقة القصيم، في مدينة التمور ببريدة، حسبما ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية.وخلال الزيارة اطلع السفير الياباني على حركة البيع والشراء داخل ساحة المزادات، كما أشاد بمنظومة الفعاليات والبرامج التي يقدمها مهرجان بريدة للمزارع والتجار ومستهلكي التمور وبوفرة التمور المعروضة وجودتها العالية والتي تتجاوز أكثر من 45 صنفا من التموروأعرب السفير عن أمله في أن تزداد كمية التمور السعودية التي تستوردها اليابان وذلك نظرا لجودتها وتنوعها ومذاقها المتميز.واختتم السفير بالتقدم بالشكر للقائمين على مهرجان بريدة للتمور، مؤكدا إعجابه بالتنظيم وحرص الشباب على الاستثمار في هذه الفاعليات الاقتصادية.
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السفير الياباني لدى الرياض: بلادنا تستهلك 120 طنا من التمور السعودية سنويا

10:09 GMT 03.08.2022
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تمور المجهول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
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صرح السفير الياباني لدى السعودية فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تستهلك أكثر من 120 طنا من التمور السعودية سنويا.
جاء ذلك خلال زيارة فوميو إيواي لمهرجان بريدة للتمور، الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة السعودية بمنطقة القصيم، في مدينة التمور ببريدة، حسبما ذكرت صحيفة "المناطق" السعودية.
وخلال الزيارة اطلع السفير الياباني على حركة البيع والشراء داخل ساحة المزادات، كما أشاد بمنظومة الفعاليات والبرامج التي يقدمها مهرجان بريدة للمزارع والتجار ومستهلكي التمور وبوفرة التمور المعروضة وجودتها العالية والتي تتجاوز أكثر من 45 صنفا من التمور
وأعرب السفير عن أمله في أن تزداد كمية التمور السعودية التي تستوردها اليابان وذلك نظرا لجودتها وتنوعها ومذاقها المتميز.
واختتم السفير بالتقدم بالشكر للقائمين على مهرجان بريدة للتمور، مؤكدا إعجابه بالتنظيم وحرص الشباب على الاستثمار في هذه الفاعليات الاقتصادية.
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