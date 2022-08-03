https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-6-في-هجوم-على-روضة-أطفال-1065939229.html
الصين... مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في هجوم على روضة أطفال
الصين... مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في هجوم على روضة أطفال
تبحث الشرطة في جنوب الصين عن مشتبه به قيل إنه قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ستة، اليوم الأربعاء، في روضة أطفال في مقاطعة جيانغشي جنوبي البلاد. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:27+0000
2022-08-03T10:27+0000
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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشرطة تعرفت على لقب المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما وهو "ليو"، حسبما ذكر بيان مقتضب للشرطة، فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي وقع في محافظة أنفو بالإقليم.يذكر أن الصين كانت قد رفعت مستوى الأمن في المدارس في أعقاب سلسلة من الهجمات المميتة في السنوات الأخيرة التي نُسبت إلى "أشخاص يحملون ضغينة ضد المجتمع أو يعانون من أمراض عقلية".ولا تسمح الصين بملكية الأسلحة الخاصة، لذا فإن معظم هذه الهجمات تتم بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع أو قنابل البنزين.وقُتل حوالي 100 من الأطفال والبالغين وجُرح المئات خلال العقد الماضي في هجمات "الذئب المنفرد"، والتي كان الدافع فيها غير واضح، حيث تم قتل المهاجمين أو تقديمهم للمحاكمة وإعدامهم.وتشيع أعمال العنف ضد الشباب في الصين بقوة خاصة في ظل انخفاض معدل المواليد المنخفض في البلاد، والذي يرجع إلى عقود من سياسات السيطرة على تعداد السكان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الصين... مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في هجوم على روضة أطفال
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تبحث الشرطة في جنوب الصين عن مشتبه به قيل إنه قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ستة، اليوم الأربعاء، في روضة أطفال في مقاطعة جيانغشي جنوبي البلاد.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشرطة تعرفت على لقب المشتبه به البالغ من العمر 48 عاما وهو "ليو"، حسبما ذكر بيان مقتضب للشرطة، فيما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن الهجوم الذي وقع في محافظة أنفو بالإقليم.
يذكر أن الصين كانت قد رفعت مستوى الأمن في المدارس في أعقاب سلسلة من الهجمات المميتة في السنوات الأخيرة التي نُسبت إلى "أشخاص يحملون ضغينة ضد المجتمع أو يعانون من أمراض عقلية".
ولا تسمح الصين بملكية الأسلحة الخاصة، لذا فإن معظم هذه الهجمات تتم بالسكاكين
أو المتفجرات محلية الصنع أو قنابل البنزين.
وقُتل حوالي 100 من الأطفال والبالغين وجُرح المئات خلال العقد الماضي في هجمات "الذئب المنفرد"، والتي كان الدافع فيها غير واضح، حيث تم قتل المهاجمين أو تقديمهم للمحاكمة وإعدامهم.
وتشيع أعمال العنف ضد الشباب في الصين بقوة خاصة في ظل انخفاض معدل المواليد المنخفض في البلاد، والذي يرجع إلى عقود من سياسات السيطرة على تعداد السكان.