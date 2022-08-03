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https://arabic.sputniknews.com/20220803/الكونغو-الديمقراطية-تطالب-متحدث-بعثة-حفظ-السلام-الأممية-في-البلاد-بالمغادرة-1065937889.html
الكونغو الديمقراطية تطالب متحدث بعثة حفظ السلام الأممية في البلاد بالمغادرة
الكونغو الديمقراطية تطالب متحدث بعثة حفظ السلام الأممية في البلاد بالمغادرة
طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، من المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد بالمغادرة "في أقرب وقت ممكن"، وذلك في ظل... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:48+0000
2022-08-03T09:48+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتي" الإخباري الكونغولي أن وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا أبالا، بعث خطابا إلى بعثة الأمم المتحدة اعتبر فيه أن التوترات الحالية بين بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد والسكان ترجع إلى "التصريحات غير اللائقة للمتحدث باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار".وأضاف الوزير الكونغولي: "الحكومة تعتبر أن وجود هذا المسؤول على أراضينا لن يؤدي على الأرجح إلى تعزيز مناخ من الثقة المتبادلة والصفاء الضروريين للغاية بين المؤسسات الكونغولية وبعثة حفظ السلام، ولذا نطلب مغادرة المتحدث ماتياس جيلمان في أقرب وقت ممكن".
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العالم

الكونغو الديمقراطية تطالب متحدث بعثة حفظ السلام الأممية في البلاد بالمغادرة

09:48 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، من المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد بالمغادرة "في أقرب وقت ممكن"، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بأنها تقوم بعمل غير مجدٍ في التصدي للجماعات المسلحة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتي" الإخباري الكونغولي أن وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا أبالا، بعث خطابا إلى بعثة الأمم المتحدة اعتبر فيه أن التوترات الحالية بين بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد والسكان ترجع إلى "التصريحات غير اللائقة للمتحدث باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار".

وأضاف الوزير الكونغولي: "الحكومة تعتبر أن وجود هذا المسؤول على أراضينا لن يؤدي على الأرجح إلى تعزيز مناخ من الثقة المتبادلة والصفاء الضروريين للغاية بين المؤسسات الكونغولية وبعثة حفظ السلام، ولذا نطلب مغادرة المتحدث ماتياس جيلمان في أقرب وقت ممكن".
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