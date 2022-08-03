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بوريل يحضر الاجتماع الوزاري لرابطة "آسيان" في كمبوديا
بوريل يحضر الاجتماع الوزاري لرابطة "آسيان" في كمبوديا
ذكرت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيحضر الاجتماع... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:48+0000
2022-08-03T12:48+0000
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وذكر بيان للدائرة أنه: "في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس/آب، سيزور الممثل الأعلى/ نائب الرئيس جوزيب بوريل كمبوديا لحضور الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكذلك الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية".وسيستقبل كبار المسؤولين في كمبوديا بوريل لمناقشة العلاقات الثنائية، والتعافي بعد الوباء، والعواقب العالمية للصراع في أوكرانيا، من بين أمور أخرى. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، من المقرر أن يجتمع بوريل مع شركاء آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاء دوليين.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل يحضر الاجتماع الوزاري لرابطة "آسيان" في كمبوديا

12:48 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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ذكرت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيحضر الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.
وذكر بيان للدائرة أنه: "في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس/آب، سيزور الممثل الأعلى/ نائب الرئيس جوزيب بوريل كمبوديا لحضور الاجتماع الوزاري السنوي بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكذلك الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية".
وسيستقبل كبار المسؤولين في كمبوديا بوريل لمناقشة العلاقات الثنائية، والتعافي بعد الوباء، والعواقب العالمية للصراع في أوكرانيا، من بين أمور أخرى. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، من المقرر أن يجتمع بوريل مع شركاء آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاء دوليين.
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