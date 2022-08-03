https://arabic.sputniknews.com/20220803/روسيا-مستعدة-لقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-أمريكا-1065924530.html
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
لم تستبعد متحدثة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T04:35+0000
2022-08-03T04:35+0000
2022-08-03T04:35+0000
روسيا
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وقالت ماريا زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.ونوهت إلى أن روسيا مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي منها، مشيرة إلى "أن عليهم أن يعرفوا أننا مستعدون لأي تطور في الوضع، وإذا قررت واشنطن الإقدام على وقف كامل للتعاون مع موسكو فإننا سنتحمل هذا".وأضافت أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
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لم تستبعد متحدثة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.
وقالت
ماريا زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
ونوهت إلى أن روسيا مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي منها، مشيرة إلى "أن عليهم أن يعرفوا أننا مستعدون لأي تطور في الوضع، وإذا قررت واشنطن الإقدام على وقف كامل للتعاون مع موسكو فإننا سنتحمل هذا".
وأضافت أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.