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https://arabic.sputniknews.com/20220803/فرنسا-8-إصابات-في-انفجارات-بمصنع-لإنتاج-ذخيرة-عسكرية-جنوبي-البلاد-1065953329.html
فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد
فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد
أصيب 8 أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، في سلسلة انفجارات وقعت في موقع لإنتاج متفجرات عسكرية بمدينة بيرجراك جنوبي فرنسا، بحسب إعلام محلي. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:30+0000
2022-08-03T14:30+0000
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وقالت صحيفة "لوموند" إن الانفجارات وقعت في مبنى تابع لشركة Manuco التي تنتج النيتروسليلوز (مادة متفجرة تدخل في تركيب الكوردايت والديناميت) للذخيرة.وطالبت بلدية بيرجراك المواطنين بتجنب الاقتراب من المنطقة، فيما تحاول فرق الإنقاذ السيطرة التي الحريق الناجم عن الانفجارات.وقال رئيس بلدية المدينة جوناثان بريوليود إن ثمانية أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة.كما ورد أن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق طفيفة نتيجة الأدخنة الناجمة عن الانفجار الذي لم يتحدد مصدره.
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العالم, أخبار فرنسا

فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد

14:30 GMT 03.08.2022
© AP Photo / Francois Moriحريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019
حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا 15 أبريل/ نيسان 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Francois Mori
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أصيب 8 أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، في سلسلة انفجارات وقعت في موقع لإنتاج متفجرات عسكرية بمدينة بيرجراك جنوبي فرنسا، بحسب إعلام محلي.
وقالت صحيفة "لوموند" إن الانفجارات وقعت في مبنى تابع لشركة Manuco التي تنتج النيتروسليلوز (مادة متفجرة تدخل في تركيب الكوردايت والديناميت) للذخيرة.
وطالبت بلدية بيرجراك المواطنين بتجنب الاقتراب من المنطقة، فيما تحاول فرق الإنقاذ السيطرة التي الحريق الناجم عن الانفجارات.
وقال رئيس بلدية المدينة جوناثان بريوليود إن ثمانية أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة.
كما ورد أن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق طفيفة نتيجة الأدخنة الناجمة عن الانفجار الذي لم يتحدد مصدره.
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