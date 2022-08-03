https://arabic.sputniknews.com/20220803/فرنسا-8-إصابات-في-انفجارات-بمصنع-لإنتاج-ذخيرة-عسكرية-جنوبي-البلاد-1065953329.html
فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد
فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد
أصيب 8 أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، في سلسلة انفجارات وقعت في موقع لإنتاج متفجرات عسكرية بمدينة بيرجراك جنوبي فرنسا، بحسب إعلام محلي. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:30+0000
2022-08-03T14:30+0000
2022-08-03T14:30+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت صحيفة "لوموند" إن الانفجارات وقعت في مبنى تابع لشركة Manuco التي تنتج النيتروسليلوز (مادة متفجرة تدخل في تركيب الكوردايت والديناميت) للذخيرة.وطالبت بلدية بيرجراك المواطنين بتجنب الاقتراب من المنطقة، فيما تحاول فرق الإنقاذ السيطرة التي الحريق الناجم عن الانفجارات.وقال رئيس بلدية المدينة جوناثان بريوليود إن ثمانية أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة.كما ورد أن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق طفيفة نتيجة الأدخنة الناجمة عن الانفجار الذي لم يتحدد مصدره.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
فرنسا.. 8 إصابات في انفجارات بمصنع لإنتاج ذخيرة عسكرية جنوبي البلاد
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أصيب 8 أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، في سلسلة انفجارات وقعت في موقع لإنتاج متفجرات عسكرية بمدينة بيرجراك جنوبي فرنسا، بحسب إعلام محلي.
وقالت صحيفة
"لوموند" إن الانفجارات وقعت في مبنى تابع لشركة Manuco التي تنتج النيتروسليلوز (مادة متفجرة تدخل في تركيب الكوردايت والديناميت) للذخيرة.
وطالبت بلدية بيرجراك المواطنين بتجنب الاقتراب من المنطقة، فيما تحاول فرق الإنقاذ السيطرة التي الحريق الناجم عن الانفجارات.
وقال رئيس بلدية المدينة جوناثان بريوليود إن ثمانية أشخاص أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة.
كما ورد أن 35 شخصا أصيبوا بحالات اختناق طفيفة نتيجة الأدخنة الناجمة عن الانفجار الذي لم يتحدد مصدره.