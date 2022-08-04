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https://arabic.sputniknews.com/20220804/الأعلى-منذ-27-عامابنك-إنجلترا-يرفع-سعر-الفائدة-مع-توقع-بركود-اقتصادي-1065986845.html
الأعلى منذ 27 عاما..بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة مع توقع بركود اقتصادي
الأعلى منذ 27 عاما..بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة مع توقع بركود اقتصادي
رفع بنك إنجلترا في اجتماع اليوم الخميس سعر الفائدة الأساسي بأعلى سعر منذ عام 1995، بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 1.75٪ من 1.25٪ . 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T11:42+0000
2022-08-04T11:42+0000
اقتصاد
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وترك البنك المركزي حجم عمليات شراء الأصول من السوق عمليا دون تغيير، والذي بلغ إجمالي 863 مليار جنيه، حيث بلغت إعادة شراء السندات الحكومية 844 مليار جنيه، وحجم عمليات إعادة شراء سندات الشركات، ما يصل إلى 19.1 مليار جنيه.ووفقا للتقرير، خفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 3.5٪ من 3.75٪. كما ساءت التوقعات لعام 2023 - الآن يتوقع بنك إنجلترا تباطؤا اقتصاديا أكبر بنسبة 1.5٪ بدلا من 0.25٪.
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اقتصاد

الأعلى منذ 27 عاما..بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة مع توقع بركود اقتصادي

11:42 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENالجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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رفع بنك إنجلترا في اجتماع اليوم الخميس سعر الفائدة الأساسي بأعلى سعر منذ عام 1995، بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 1.75٪ من 1.25٪ .
وترك البنك المركزي حجم عمليات شراء الأصول من السوق عمليا دون تغيير، والذي بلغ إجمالي 863 مليار جنيه، حيث بلغت إعادة شراء السندات الحكومية 844 مليار جنيه، وحجم عمليات إعادة شراء سندات الشركات، ما يصل إلى 19.1 مليار جنيه.

كما وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5٪ في عام 2022 ، لكنه سيدخل في حالة ركود من الربع الرابع.

ووفقا للتقرير، خفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 3.5٪ من 3.75٪. كما ساءت التوقعات لعام 2023 - الآن يتوقع بنك إنجلترا تباطؤا اقتصاديا أكبر بنسبة 1.5٪ بدلا من 0.25٪.
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