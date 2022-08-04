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https://arabic.sputniknews.com/20220804/الخارجية-الصينية-بكين-تحافظ-على-اتصالات-مع-جميع-أطراف-الأزمة-الأوكرانية--1065976373.html
الخارجية الصينية: بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية
الخارجية الصينية: بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية
أكدت الخارجية الصينية أن بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T08:59+0000
2022-08-04T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الصين
أخبار الأزمة الأوكرانية
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء حوار بين زعيمي البلدين، إن "الجانب الصيني يحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف. وقد حافظ بلدينا على تعاون وثيق منذ البداية".وأضاف أنه لم يجر "أي مكالمات مع الصين" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متابعا: "أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا".في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع الأطراف المعنية يجب أن تسعى إلى حل مناسب للأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/زيلينسكي-أريد-إجراء-محادثات-مباشرة-مع-الرئيس-الصيني-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1065966991.html
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العالم, الصين, أخبار الأزمة الأوكرانية

الخارجية الصينية: بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية

08:59 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
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أكدت الخارجية الصينية أن بكين تحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء حوار بين زعيمي البلدين، إن "الجانب الصيني يحافظ على اتصالات مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كييف. وقد حافظ بلدينا على تعاون وثيق منذ البداية".

في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع النسخة الصينية من صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست": "أريد أن أتحدث معه بشكل مباشر. كانت لدي مكالمة واحدة مع شي جين بينغ جرت منذ عام واحد".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: أريد إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني
04:35 GMT
وأضاف أنه لم يجر "أي مكالمات مع الصين" منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، متابعا: "أعتقد أنه سيكون أمرا مفيدا".
في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال شي جين بينغ، في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع الأطراف المعنية يجب أن تسعى إلى حل مناسب للأزمة الأوكرانية.
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