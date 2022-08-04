عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-الروسية-من-المحتمل-أن-فيروس-كورونا-قد-تم-إنشاؤه-صناعيا-1065990361.html
الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا
الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا
صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة تغير نهج عمل معاملها... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T12:42+0000
2022-08-04T13:02+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/54/1045225425_0:1:1363:767_1920x0_80_0_0_7eaa31816bb5552cfb0423da101fbc6d.jpg
وقال في إفادة صحفية: "المنظمات العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبنت قرارًا بإغلاق مثل هذه المنشآت البيولوجية. في ظل هذه الظروف، نشهد بالفعل تغييرًا في نهج الإدارة العسكرية الأمريكية في المجال البيولوجي في البلدان الأخرى".وفقًا لكيريلوف، يُعرض الآن على الولايات التي يجري فيها الأمريكيون أبحاثًا ذات استخدام مزدوج التوقيع على نداء جماعي بشأن التعاون مع الولايات المتحدة فقط لغرض "تعزيز الأمن الصحي العالمي وتقليل تأثير الأمراض المعدية على السكان. "وقال الجنرال "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتلقى الدول التي أبدت ولاءها للمبادرة الأمريكية تمويلًا إضافيًا في إطار برنامج الحد من التهديدات البيولوجية".وأضاف أن شركة "لابيرينت أوكرانيا شاركت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - في مشاريع أمريكية لدراسة حمى الخنازير الأفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية .وأشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 16000 عينة بيولوجية، بما في ذلك عينات الدم والمصل، من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.وأشارت الوزارة إلى أنه: كجزء من البرنامج البيولوجي للبنتاغون، درست Labyrinth Global Health فيروسات كورونا وجدري القرود. "نحن نتبع اتجاهًا واضحًا: مسببات الأمراض التي تقع في منطقة اهتمام البنتاغون، ثم ينتشر الوباء، والمستفيدون هم شركات الأدوية الأمريكية ورعاتها - قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي".ونوه كيريلوف إلى أنه في شهر أيار/ مايو 2022، قال الخبير الرائد في المجلة الطبية الموثوقة "لانسيت"، جيفري ساكس، إن فيروس كورونا تم إنشاؤه بشكل مصطنع وباحتمال كبير باستخدام التطورات الأمريكية في التكنولوجيا الحيوية.وتابع كيريلوف: "وفقًا لخبرائنا، فإن هذا يتضح من خلال تنوع المتغيرات الجينية، وهو أمر غير معهود بالنسبة لمعظم فيروسات كورونا، مما يتسبب في حدوث ذروات مختلفة لحدوثها، واختلافات كبيرة في معدل الوفيات والعدوى، والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ ، فضلاً عن الطبيعة غير المتوقعة لعملية الوباء إجمالا...".كما لفت الانتباه إلى أنه تم العثور على مخدرات، بما في ذلك المواد الأفيونية، وكذلك مواد من سلسلة الإيفيدرين، في المواقع التي تركها الجيش الأوكراني.وقال كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم، مع مراعاة المعلومات الجديدة الواردة في الأراضي المحررة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104522/54/1045225425_169:0:1192:767_1920x0_80_0_0_458ca6b271b11638d4488369f6d152c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا

12:42 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 04.08.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصصون في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة تغير نهج عمل معاملها البيولوجية في الخارج فيما يتعلق بتزايد السخط الدولي على أنشطتها.
وقال في إفادة صحفية: "المنظمات العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبنت قرارًا بإغلاق مثل هذه المنشآت البيولوجية. في ظل هذه الظروف، نشهد بالفعل تغييرًا في نهج الإدارة العسكرية الأمريكية في المجال البيولوجي في البلدان الأخرى".
وفقًا لكيريلوف، يُعرض الآن على الولايات التي يجري فيها الأمريكيون أبحاثًا ذات استخدام مزدوج التوقيع على نداء جماعي بشأن التعاون مع الولايات المتحدة فقط لغرض "تعزيز الأمن الصحي العالمي وتقليل تأثير الأمراض المعدية على السكان. "
وقال الجنرال "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتلقى الدول التي أبدت ولاءها للمبادرة الأمريكية تمويلًا إضافيًا في إطار برنامج الحد من التهديدات البيولوجية".
وأضاف أن شركة "لابيرينت أوكرانيا شاركت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - في مشاريع أمريكية لدراسة حمى الخنازير الأفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية .
وأكد أنه من الممكن أن يكون فيروس كورونا قد تم إنشاؤه بشكل مصطنع، وربما باستخدام إنجازات الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، يتضح هذا من خلال تنوع المتغيرات الجينية، وهو أمر غير معهود بالنسبة لمعظم فيروسات كورونا.
وأشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 16000 عينة بيولوجية، بما في ذلك عينات الدم والمصل، من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه: كجزء من البرنامج البيولوجي للبنتاغون، درست Labyrinth Global Health فيروسات كورونا وجدري القرود. "نحن نتبع اتجاهًا واضحًا: مسببات الأمراض التي تقع في منطقة اهتمام البنتاغون، ثم ينتشر الوباء، والمستفيدون هم شركات الأدوية الأمريكية ورعاتها - قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي".
ونوه كيريلوف إلى أنه في شهر أيار/ مايو 2022، قال الخبير الرائد في المجلة الطبية الموثوقة "لانسيت"، جيفري ساكس، إن فيروس كورونا تم إنشاؤه بشكل مصطنع وباحتمال كبير باستخدام التطورات الأمريكية في التكنولوجيا الحيوية.

وتابع كيريلوف: "وفقًا لخبرائنا، فإن هذا يتضح من خلال تنوع المتغيرات الجينية، وهو أمر غير معهود بالنسبة لمعظم فيروسات كورونا، مما يتسبب في حدوث ذروات مختلفة لحدوثها، واختلافات كبيرة في معدل الوفيات والعدوى، والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ ، فضلاً عن الطبيعة غير المتوقعة لعملية الوباء إجمالا...".
كما لفت الانتباه إلى أنه تم العثور على مخدرات، بما في ذلك المواد الأفيونية، وكذلك مواد من سلسلة الإيفيدرين، في المواقع التي تركها الجيش الأوكراني.

وقال كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم، مع مراعاة المعلومات الجديدة الواردة في الأراضي المحررة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала