https://arabic.sputniknews.com/20220804/الدفاع-الروسية-من-المحتمل-أن-فيروس-كورونا-قد-تم-إنشاؤه-صناعيا-1065990361.html

الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا

الدفاع الروسية ترجح ابتكار فيروس كورونا صناعيا

صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة تغير نهج عمل معاملها... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T12:42+0000

2022-08-04T12:42+0000

2022-08-04T13:02+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال في إفادة صحفية: "المنظمات العامة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تبنت قرارًا بإغلاق مثل هذه المنشآت البيولوجية. في ظل هذه الظروف، نشهد بالفعل تغييرًا في نهج الإدارة العسكرية الأمريكية في المجال البيولوجي في البلدان الأخرى".وفقًا لكيريلوف، يُعرض الآن على الولايات التي يجري فيها الأمريكيون أبحاثًا ذات استخدام مزدوج التوقيع على نداء جماعي بشأن التعاون مع الولايات المتحدة فقط لغرض "تعزيز الأمن الصحي العالمي وتقليل تأثير الأمراض المعدية على السكان. "وقال الجنرال "في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتلقى الدول التي أبدت ولاءها للمبادرة الأمريكية تمويلًا إضافيًا في إطار برنامج الحد من التهديدات البيولوجية".وأضاف أن شركة "لابيرينت أوكرانيا شاركت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) - في مشاريع أمريكية لدراسة حمى الخنازير الأفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية .وأشار إلى أنه تم تصدير أكثر من 16000 عينة بيولوجية، بما في ذلك عينات الدم والمصل، من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.وأشارت الوزارة إلى أنه: كجزء من البرنامج البيولوجي للبنتاغون، درست Labyrinth Global Health فيروسات كورونا وجدري القرود. "نحن نتبع اتجاهًا واضحًا: مسببات الأمراض التي تقع في منطقة اهتمام البنتاغون، ثم ينتشر الوباء، والمستفيدون هم شركات الأدوية الأمريكية ورعاتها - قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي".ونوه كيريلوف إلى أنه في شهر أيار/ مايو 2022، قال الخبير الرائد في المجلة الطبية الموثوقة "لانسيت"، جيفري ساكس، إن فيروس كورونا تم إنشاؤه بشكل مصطنع وباحتمال كبير باستخدام التطورات الأمريكية في التكنولوجيا الحيوية.وتابع كيريلوف: "وفقًا لخبرائنا، فإن هذا يتضح من خلال تنوع المتغيرات الجينية، وهو أمر غير معهود بالنسبة لمعظم فيروسات كورونا، مما يتسبب في حدوث ذروات مختلفة لحدوثها، واختلافات كبيرة في معدل الوفيات والعدوى، والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ ، فضلاً عن الطبيعة غير المتوقعة لعملية الوباء إجمالا...".كما لفت الانتباه إلى أنه تم العثور على مخدرات، بما في ذلك المواد الأفيونية، وكذلك مواد من سلسلة الإيفيدرين، في المواقع التي تركها الجيش الأوكراني.وقال كيريلوف، إن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في أوكرانيا وفي مناطق أخرى من العالم، مع مراعاة المعلومات الجديدة الواردة في الأراضي المحررة.

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