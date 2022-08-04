https://arabic.sputniknews.com/20220804/اللبنانيون-يحيون-الذكرى-الثانية-لانفجار-مرفأ-بيروت-بدموع-الحسرة-والغصب-1066009335.html

اللبنانيون يحيون الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت بدموع الحسرة والغصب

اللبنانيون يحيون الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت بدموع الحسرة والغصب

أحيا اللبنانيون اليوم، الخميس، الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح بالإضافة إلى دمار هائل وخسائر مادية فادحة. 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T18:13+0000

2022-08-04T18:13+0000

2022-08-04T18:13+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1066008441_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ed7f60dc59422b295b4b471162a8465.jpg

وانطلقت ثلاث مسيرات من عدة نقاط نحو مرفأ بيروت، أولها من القصر العدلي والثانية من مركز فوج الإطفاء والثالثة من وسط بيروت.وتجمع أهالي الضحايا بدموع وحسرة وغضب عند النقاط المحددة حاملين صور الضحايا، ورافعين شعارات تطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة إلى جانب عدد من المشانق والتوابيت التي كتبوا عليها عبارات من نوع "الدولة قتلت أخي".وأما الياس معلوف، والد الضحية جورج، فقد عبر عن غضبه قائلا أنه "عوضا عن هدم صوامع المرفأ، ما رأيهم بوضع رؤساء الأحزاب ومجلس النواب والحكومة داخل الأهراءات وتفجيرها؟، لقد قتلوا ابني وحرمونا من أبنائنا، دون عدالة لا يوجد لبنان".وانطلق مئات المحتجين نحو مدخل البرلمان اللبناني حيث وقعت بينهم وبين الحرس المكلف لحماية المجلس مواجهة محدودة، استعمل فيها المتظاهرون المفرقعات.تعثر في المسار القضائيوقال نقيب المحامين السابق والنائب في البرلمان اللبناني ملحم خلف في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن في تعثر كامل في المسار القضائي اللبناني وهو يعود لعدة أسباب، السبب الأول هو زج ملف انفجار المرفأ بتجاذب سياسي، وعندما يقع هذا التجاذب السياسي يصبح كل شخص يعتقد أنه هو القاضي والمحكمة بل أعلى من المسائلة، لذلك يجب رفع يد السياسيين عن القضاء لتمكينه من متابعة دوره".وتابع: "ثانيا يجب على النيابة العامة أن تقوم بدورها الأساسي وهو حمل ملف كبير كانفجار المرفأ، ولكننا نراها غائبة عن المتابعة القضائية".وأضاف:"السبب الثالث هو مشكلة عدم تمكين السلطات من إتمام التبليغات التي يطلبها القاضي وهو نوع من الإقفال على الذات، بل أكثر من ذلك عندما نتعسف باستعمال الحق لعرقلة المسار القضائي فهذا أيضا من الأمور التي تساهم في التعثر".وقال إن "كل ما تم ذكره هو غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، واليوم أفضل ما يمكن فعله هو أن نصمت ليصبح الصدى مدويا في ضمير من يعرقل التحقيق".وأشار خلف إلى أنه "على المستوى الخارجي، نحن نرى أنه لا تعاون من قبل الدول كونها لم تعطنا صور الأقمار الصناعية ليوم الكارثة، وكأنه لا توجد إرادة لمساعدة القضاء على إتمام التحقيق".وأضاف: "تم إرسال ثلاث رسائل من قبل نقابة المحامين في بيروت للأمين العام للأمم المتحدة دون جواب شاف، وتم تسطير 16 استنابة قضائية من قبل المحقق العدلي ولم تنفذ بسبب عدم التعاون الدولي".ولفت خلف إلى أن "الخبراء الدوليين الذين زاروا موقع الانفجار لم يخرجوا بتقرير حتى اليوم، وكل هذا يظهر أنه هناك عرقلة من الداخل وعدم تعاون من الخارج وهو أمر مرفوض، فإذا سقط القضاء سيسقط لبنان، ليس هناك من مرجعية إلا مرجعية القضاء اللبناني الذي عليه استنهاض نفسه، وعلى كل الطبقة السياسية أن ترفع يدها عن القضاء ليتمم القاضي عمله للوصول إلى الحقيقة، لا نستطيع القبول بجريمة غير معاقب عليها وإذا أرادوا مكافأة المجرمين فليستمروا بعرقلة القضاء".

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان