https://arabic.sputniknews.com/20220804/تويتر-يحظر-حسابات-وكالة-ريا-نوفوستي-الروسية-في-الاتحاد-الأوروبي-والمملكة-المتحدة-1065982459.html
"تويتر" يحظر حسابات وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
"تويتر" يحظر حسابات وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
حظرت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حسابات وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:16+0000
2022-08-04T10:16+0000
2022-08-04T10:17+0000
العالم
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وعند محاولة الوصول لصفحة الوكالة على المنصة، تظهر رسالة مكتوب فيها: "الوصول إلى الحساب مغلق" ، بينما يُشار إلى أن الحظر ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.وسبق أن حجبت منصة "تويتر" مرارا وتكرارا حسابات الصحفيين ووسائل الإعلام الروسية، لا سيما قناة "RT TV"، وقد استأنفت القناة هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، تم حجب صفحة دميتري روغوزين، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس "روسكوزموس".أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية ، مع تسمية "سبوتنيك" و" RT"على أنها التهديدات الرئيسية في الوثيقة. كما اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيون، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل. ووصف ممثلو روسيا الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"تويتر" يحظر حسابات وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
10:16 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
حظرت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حسابات وكالة "ريا نوفوستي" الروسية في 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وعند محاولة الوصول لصفحة الوكالة على المنصة، تظهر رسالة مكتوب فيها: "الوصول إلى الحساب مغلق" ، بينما يُشار إلى أن الحظر ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ويشمل الحظر حسابات "RIA Novostirianru"، رسائل عاجلة RIA" Novostiriabreakingnews" ،"RIA Novosti Sportrsportru"، وكذلك حساب وكالة المعلومات الاقتصادية "Prime @ 1prime_ru"، وهي جزء من مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية جنبا إلى جنب مع "ريا نوفوستي".
وسبق أن حجبت منصة "تويتر" مرارا وتكرارا حسابات الصحفيين ووسائل الإعلام الروسية، لا سيما قناة "RT TV"، وقد استأنفت القناة هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، تم حجب صفحة دميتري روغوزين، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس "روسكوزموس".
أصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية ، مع تسمية "سبوتنيك" و" RT"على أنها التهديدات الرئيسية في الوثيقة.
كما اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيون، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيك" و"آر تي" بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، لكنهم لم يقدموا أي دليل. ووصف ممثلو روسيا الرسميون مثل هذه التصريحات بأنها لا أساس لها من الصحة.