https://arabic.sputniknews.com/20220804/زيلينسكي-يخبر-الأوكرانيين-عن-جهنم-أفدييفكا-1065968441.html
زيلينسكي يخبر الأوكرانيين عن "جهنم أفدييفكا"
زيلينسكي يخبر الأوكرانيين عن "جهنم أفدييفكا"
شرح خبير لماذا وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما يجري عند بلدة أفدييفكا بأنه "جهنم". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T06:38+0000
2022-08-04T06:38+0000
2022-08-04T06:39+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأخبر زيلينسكي الأوكرانيين بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من "إنهاء تفوُّق القوات الروسية في المدفعية.. وخاصة في أفدييفكا وبيسكي حيث جهنم".وقال الخبير العسكري يفغيني نورين للصحفيين تعقيبا على ما جاء في كلمة وجهها زيلينسكي إلى المواطنين عبر "تلغرام"، إن زيلينسكي يبحث عن ذريعة لانسحاب قواته من بلدتي أفدييفكا وبيسكي وغيرهما من الأماكن بريف دونيتسك وهو أمر غير مرجو لأن نظام الحكم الأوكراني حشد في هذه الأماكن قوات كبيرة وخاصة قطع المدفعية لمواصلة القصف على مركز جمهورية دونيتسك الشعبية.ومن أجل وضع حد للقصف الأوكراني على مدينة دونيتسك بدأت قوات جمهورية دونيتسك هجوما على القوات الأوكرانية المتمركزة في بلدتي أفدييفكا وبيسكي، تساعدها وحدات المدفعية من الجيش الروسي.وأضاف الخبير أنه بحسب شهود عيان فإن المدفعية الروسية تسحق القوات الأوكرانية قرب أفدييفكا وبيسكي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
زيلينسكي يخبر الأوكرانيين عن "جهنم أفدييفكا"
06:38 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 06:39 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
شرح خبير لماذا وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما يجري عند بلدة أفدييفكا بأنه "جهنم".
وأخبر زيلينسكي الأوكرانيين بأن القوات الأوكرانية لا تتمكن من "إنهاء تفوُّق القوات الروسية في المدفعية.. وخاصة في أفدييفكا وبيسكي حيث جهنم".
وقال
الخبير العسكري يفغيني نورين للصحفيين تعقيبا على ما جاء في كلمة وجهها زيلينسكي إلى المواطنين عبر "تلغرام"، إن زيلينسكي يبحث عن ذريعة لانسحاب قواته من بلدتي أفدييفكا وبيسكي وغيرهما من الأماكن بريف دونيتسك وهو أمر غير مرجو لأن نظام الحكم الأوكراني حشد في هذه الأماكن قوات كبيرة وخاصة قطع المدفعية لمواصلة القصف على مركز جمهورية دونيتسك الشعبية.
ومن أجل وضع حد للقصف الأوكراني على مدينة دونيتسك بدأت قوات جمهورية دونيتسك هجوما على القوات الأوكرانية المتمركزة في بلدتي أفدييفكا وبيسكي، تساعدها وحدات المدفعية من الجيش الروسي.
وأضاف الخبير أنه بحسب شهود عيان فإن المدفعية الروسية تسحق القوات الأوكرانية قرب أفدييفكا وبيسكي.