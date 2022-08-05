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https://arabic.sputniknews.com/20220805/أول-مركبة-مدارية-قمرية-لكوريا-الجنوبية-تدخل-مسار-النقل-الباليستي-القمري-1066023860.html
أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية تدخل مسار النقل الباليستي القمري
أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية تدخل مسار النقل الباليستي القمري
صرحت وزارة العلوم التقنية والاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن "دانوري "، أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية أجرت أول اتصال بالمحطة الأرضية... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:08+0000
2022-08-05T09:08+0000
كوريا الجنوبية
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وأطلقت مركبة " دانوري " من قاعدة الفضاء في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعة 8:8 صباح اليوم (بتوقيت كوريا) على الصاروخ الفضائي الحامل "فالكون 9".وتأكدت الشركة من إتمام عملية التفريق الأولى بعد دقيقتين و40 ثانية والثانية بعد 3 دقائق و13 ثانية من عملية الإطلاق.وأكدت الوزارة في وقت لاحق أن أول مركبة مدارية قمرية للبلاد دخلت في مسار النقل الباليستي القمري متوجهة نحو القمر في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.وقالت الوزارة: "إن معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي قام بتحليل المعلومات مثل سرعة واتجاه الانفصال، التي وفرتها شركة "سبيس إكس"، وتم تأكيد دخول المركبة المدارية القمرية الكورية "دانوري"، في المسار المقصود بعد انفصالها عن الصاروخ الحامل".
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كوريا الجنوبية

أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية تدخل مسار النقل الباليستي القمري

09:08 GMT 05.08.2022
© AP Photo / BILL INGALLSصاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"
صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AP Photo / BILL INGALLS
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صرحت وزارة العلوم التقنية والاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن "دانوري "، أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية أجرت أول اتصال بالمحطة الأرضية بنجاح.
وأطلقت مركبة " دانوري " من قاعدة الفضاء في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعة 8:8 صباح اليوم (بتوقيت كوريا) على الصاروخ الفضائي الحامل "فالكون 9".
وتأكدت الشركة من إتمام عملية التفريق الأولى بعد دقيقتين و40 ثانية والثانية بعد 3 دقائق و13 ثانية من عملية الإطلاق.
وأكدت الوزارة في وقت لاحق أن أول مركبة مدارية قمرية للبلاد دخلت في مسار النقل الباليستي القمري متوجهة نحو القمر في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.
وقالت الوزارة: "إن معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوي قام بتحليل المعلومات مثل سرعة واتجاه الانفصال، التي وفرتها شركة "سبيس إكس"، وتم تأكيد دخول المركبة المدارية القمرية الكورية "دانوري"، في المسار المقصود بعد انفصالها عن الصاروخ الحامل".
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